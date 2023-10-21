«Локомотив» и «Динамо» не забили голов в поединке РПЛ

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вчера, 18:25

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Премьер-Лиги (0:0).

В следующем туре «железнодорожники» встретятся в гостях с «Ростовом», а «бело-голубые» дома примут «Урал».

«Локо» занимает 3-е место в чемпионате России с 20 очками. «Динамо» находится на 5-й позиции, у команды 18 баллов.