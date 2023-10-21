«Локомотив» и «Динамо» не забили голов в поединке РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Премьер-Лиги (0:0).
В следующем туре «железнодорожники» встретятся в гостях с «Ростовом», а «бело-голубые» дома примут «Урал».
«Локо» занимает 3-е место в чемпионате России с 20 очками. «Динамо» находится на 5-й позиции, у команды 18 баллов.
Динамо страдает от отвлечения своих людей на их игры игры едва ли
не больше всех в РПЛ.
После сборных у нас вне старта оказались:
Бальбо (от длинных перелётов всегда никакой);
Чавес (прилетел только этой ночью);
Карраскаль; Нгамалё.
Плюс ещё команду начали одолевать травмы, из-за которых в заявке
отсутствовали Шунин, Фомин, Кутицкий.
Короче говоря, состав в который раз был экспериментальный,
непричёсанный, притирался весь первый тайм..
Смотреть этот матч собирался и Захарян, видимо для этого его сняли
с игры Сосьедада уже в перерыве, и он успевал к началу..)
Смотреть, правда, оказалось особенно не на что, хорошо хоть у нас Лаксальт
восстановился и неплохо, хотя и не без помарок, провёл игру.
Помимо Лаксальта понравились разве что Гагнидзе, не раз выигрывавший
бодания корпусом у Дзюбы, к тому же парень совершенно без нервов,
и Лещук, не раз выручавший, в т.ч. от пушечного удара Баринова на 94'.
Хотя Локомотив тоже не впечатлил.
У обеих команд было много исполнительских ошибок, в том числе близких
к привозным, а также потерь мяча и большого количества передач
"в больничку".
Обе команды заметно проблемны, причём у Локо это отягчается, помимо
прочего, сильной дзюбозовисимостью и откровенно слабой игрой в обороне,
а у Динамо- пока продолжающейся вынужденной чехардой с составом.
Нулевая, пожалуй, закономерна..
Между 60 и 80' хозяева, пожалуй, подустали и присели отдохнуть, проиграв
в этот отрезок множество единоборств и подборов, мы могли бы сообразить
что-нибудь и додавить, но кого может додавить команда, у которой игра
в атаке категорически не клеится..
За 5 туров имеем 4 ничьи и 2 забитых мяча (из них 1 с пенальти)..
Динамо страдает от отвлечения своих людей на их игры игры едва ли
не больше всех в РПЛ.
После сборных у нас вне старта оказались:
Бальбо (от длинных перелётов всегда никакой);
Чавес (прилетел только этой ночью);
Карраскаль; Нгамалё.
Плюс ещё команду начали одолевать травмы, из-за которых в заявке
отсутствовали Шунин, Фомин, Кутицкий.
Короче говоря, состав в который раз был экспериментальный,
непричёсанный, притирался весь первый тайм..
Смотреть этот матч собирался и Захарян, видимо для этого его сняли
с игры Сосьедада уже в перерыве, и он успевал к началу..)
Смотреть, правда, оказалось особенно не на что, хорошо хоть у нас Лаксальт
восстановился и неплохо, хотя и не без помарок, провёл игру.
Помимо Лаксальта понравились разве что Гагнидзе, не раз выигрывавший
бодания корпусом у Дзюбы, к тому же парень совершенно без нервов,
и Лещук, не раз выручавший, в т.ч. от пушечного удара Баринова на 94'.
Хотя Локомотив тоже не впечатлил.
У обеих команд было много исполнительских ошибок, в том числе близких
к привозным, а также потерь мяча и большого количества передач
"в больничку".
Обе команды заметно проблемны, причём у Локо это отягчается, помимо
прочего, сильной дзюбозовисимостью и откровенно слабой игрой в обороне,
а у Динамо- пока продолжающейся вынужденной чехардой с составом.
Нулевая, пожалуй, закономерна..
Между 60 и 80' хозяева, пожалуй, подустали и присели отдохнуть, проиграв
в этот отрезок множество единоборств и подборов, мы могли бы сообразить
что-нибудь и додавить, но кого может додавить команда, у которой игра
в атаке категорически не клеится..
За 5 туров имеем 4 ничьи и 2 забитых мяча (из них 1 с пенальти)..