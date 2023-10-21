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«Локомотив» и «Динамо» не забили голов в поединке РПЛ

вчера, 18:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Премьер-Лиги (0:0).

В следующем туре «железнодорожники» встретятся в гостях с «Ростовом», а «бело-голубые» дома примут «Урал».

«Локо» занимает 3-е место в чемпионате России с 20 очками. «Динамо» находится на 5-й позиции, у команды 18 баллов.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:09
Да уж, хотелось победы Локо
t5vjehaqfe5s
t5vjehaqfe5s ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 02:02, ред.
Когда игру Динамо комментирует Черданцев, лучше всего выключить звук. Не отличить Бульбу от Ферни можно лишь в одном случае - когда ты их не просто в лицо и по фигуре не удосужился запомнить, но даже и по номерам не знаешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:58
Ничьи у соперников - это завсегда на пользу....
Наконец то Зенит вступает в "свой" график...
из ближайших 6-ти официальных матчей - 5 проведёт дома..на Газпром Арене...

Отличный шанс Семаку доказать что "чёрный сентябрь" в котором он потерял 10 очков - лишь цепочка случайных событий и нелепый форс-мажор....
Тем более в ближайшие 3 недели 3 матча с Крыльями и Краснодаром...в Питере...
И станет ясно..."кто на что учился".......и стоит ли Семаку рассчитывать на 6-е к ряду чемпионство.....или готовить печальную речь о причине обрыва линии чемпионств...

Удачи !!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Знаешь,когда тебя давит возраст,болячки,то иногда от неудачной игры может ухудшится состояние ,в таких случаях кузьмичи очень аккуратно подходят к матчу,могут не смотреть,могут изредка заглядывать на счет,смотреть отрывками,в повторе,когда отпустят нервы.Скорее смотрят матч другой команды,которой просто симпатизируешь.
Capral
Capral
вчера в 21:31, ред.
Звезда по имени Солнце.
Чтобы ты знал, я не болельщик Спартака или ЦСКА, я болельщик- Великого советского футбола!!!!!!! А Спартак и ЦСКА- это легендарные, исторические соперники моего родного ДИНАМО, к которым, я безусловно отношусь с УВАЖЕНИЕМ!!!!!!! И для меня не существует понятий- "мясо", "сало" или "конюшня", для меня, есть только одно понятие- советский футбол!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 20:27
протон.
Я конечно во многом с тобой согласен, но все-таки надо набраться терпения. Лобановский и Бесков говорили, что для создания суперкоманды, им нужно 3-4 года. От Лички, никто не ждет суперкоманды, но времени прошло очень мало. Недавно, читал интервью нашего замечательного ветерана А.А.Петрушина!!! Так вот, он пишет, что Личка- должен прежде всего осознать, что он уже не в Оренбурге, а в ДИНАМО! И это- многое меняет!
протон
протон
вчера в 19:56
С каждым матчем всё больше начинаешь понимать что Личка не тот тренер который может произвести сенсацию в постановке игры команды Динамо Москва которая на сегодня представляет из себя печальное зрелище а что и как будет дальше большой вопрос...одним словом тренер не высокой пробы и большие задачи решать он не в состоянии...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:55, ред.
Матч пока не видел, посмотрю в записи позже, но глядя на турнирную таблицу и сравнивая положение Динамо с прошлым годом после двенадцатого тура, большой разницы пока не вижу. По очка на одно впереди, а по разнице мячей уступаем и забили на гол меньше, и пропустили на один больше.

Думаю не такого результата ожидали болельщики Динамо и руководство клуба от игры футболистов и работы тренерского штаба на текущий момент. До финиша первого круга ещё три тура и в соперниках у бело-синих не самые сильные клубы, так что есть возможность чуть поправить положение, а если нет, то .... . Но всё же верю в хорошее. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 19:51, ред.
"Звезда по имени Солнце"! Если ты про меня, то я тебя огорчу еще больше: я еще и за Спартак болею, за Торпедо, за Шахтер, за Аустрию и за Юве!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:48
Локо был ближе в первом тайме, чтобы открыть счёт. Пиняев провел хороший матч. С боевой ничьей команды!
Очко не так уж плохо по такой игре.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Как всегда, наши проблемы- в нашем руководстве. гафин- такой же управленец футбола- как из Промокашки скрипач... Но, как я уже говорил- с таким набором игроков- играть надо лучше. Самое неприятное, что я не вижу системности в игре команды, и не понимаю методику Лички. Очень надеюсь, пока. Про Тюкавина, давно всё сказал. Но, есть еще один момент, а именно- Тюкавин пересидел на лавке у ископаемого из Герты. Именно весной прошлого года, когда парень начал набирать силу, идиот из Герты усадил его на лавку, вместо того, чтобы развивать его талант. У Славиши, даже на заменах, Тюка забил больше, чем за два года у истукана из Майнца и сейчас у Лички!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:33
Локо полностью переиграл Динамо, но реализация подвила...
Динамо же надо теперь памятник поставить судье, за не показанную красную карточку.
Скорее всего решение судей повлияло на результат, но как же это сейчас доказать?
Так что Динамо отскочило... спасибо судьям!!!
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:27
Да в атаке пробелы Смолов пижонит ,Тюкавин как Вы писали на роль лидера не тянет ,Хотя выйдя на замену мог забить. Грулев ?????? За весь матч удары в створ ворот можно пересчитать по пальцам одной руки и там свободные останутся !!! Про руководство клуба вообще молчу .Как бы с такой игрой бронзу Вашего любимого в кавычках Сандро Черного не вспоминали с ностальгией !!!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:27
Удивляет типа болельщик Динамо, который не смотрит игры динамо, но смотрит и болеет за ЦСКА.
Может надо признать, что он болельщик ЦСКА, а не Динамо?
Зачем обманывать себя и вводить в заблуждение других!
баск
баск
вчера в 19:19
Ох уж эти сборные..
Динамо страдает от отвлечения своих людей на их игры игры едва ли
не больше всех в РПЛ.

После сборных у нас вне старта оказались:
Бальбо (от длинных перелётов всегда никакой);
Чавес (прилетел только этой ночью);
Карраскаль; Нгамалё.

Плюс ещё команду начали одолевать травмы, из-за которых в заявке
отсутствовали Шунин, Фомин, Кутицкий.
Короче говоря, состав в который раз был экспериментальный,
непричёсанный, притирался весь первый тайм..

Смотреть этот матч собирался и Захарян, видимо для этого его сняли
с игры Сосьедада уже в перерыве, и он успевал к началу..)
Смотреть, правда, оказалось особенно не на что, хорошо хоть у нас Лаксальт
восстановился и неплохо, хотя и не без помарок, провёл игру.

Помимо Лаксальта понравились разве что Гагнидзе, не раз выигрывавший
бодания корпусом у Дзюбы, к тому же парень совершенно без нервов,
и Лещук, не раз выручавший, в т.ч. от пушечного удара Баринова на 94'.

Хотя Локомотив тоже не впечатлил.
У обеих команд было много исполнительских ошибок, в том числе близких
к привозным, а также потерь мяча и большого количества передач
"в больничку".

Обе команды заметно проблемны, причём у Локо это отягчается, помимо
прочего, сильной дзюбозовисимостью и откровенно слабой игрой в обороне,
а у Динамо- пока продолжающейся вынужденной чехардой с составом.
Нулевая, пожалуй, закономерна..

Между 60 и 80' хозяева, пожалуй, подустали и присели отдохнуть, проиграв
в этот отрезок множество единоборств и подборов, мы могли бы сообразить
что-нибудь и додавить, но кого может додавить команда, у которой игра
в атаке категорически не клеится..

За 5 туров имеем 4 ничьи и 2 забитых мяча (из них 1 с пенальти)..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:09, ред.
спаситель Лещук. верим в Балтику КС НН
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
Что то нулевые ничьи сегодня в моде.))
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:07
Не удивлюсь, если гафин уже сейчас ведёт переговоры с другими тренерами.... Конечно, имея такой состав, играть надо получше. Позиционная атака у нас слабая и как я неоднократно подчеркивал- нет системы в игре...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:01
Вопрос болельщикам Динамо. Карраскаля даже в заявке нет. Почему?
Игра понравилась,
Capral
Capral
вчера в 18:57
Не смотрел и не жалею.
Futurista
Futurista
вчера в 18:52
"Жесткое дзюбалити"?)...

Храневец
Храневец
вчера в 18:50
Как сказали во втором тайме ,что уже у руководства клуба появились вопросы к Личке . Похоже звоночек прозвенел ,ждем что будет дальше.А если об игре - хорошо ,что хоть очко увезли .Были на волоске от поражения !
idres
idres
вчера в 18:47
Локо с Динамо не забили, но матч интересный выдался, правда Галактионова не понимаю, зачем менять двух единственных скоростных и техничных Пиняева и Глушенкова..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:46
Вот про погоду то я совсем забыл). Это точно.
pomor45
pomor45
вчера в 18:45
Динамо крутилось, паровоз гудел, табло безучастно взирало на это действо.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:43
Краснодар сегодня всем спасибо сказал.
Сп62
Сп62
вчера в 18:42
Локомотив хорошо атакует пока бегут Пеняев и Глушенков. Как только эти ребята подсаживаются, Локомотив в атаке сдувается. На мой взгляд, именно поэтому во втором тайме динамовцы игру выравнили.
particular
particular
вчера в 18:37
Снижение температуры, видимо повлияло на падение результативности...
Хотя, вроде, бегали, с мячом суетились, гетры с причёсками поправляли...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:35, ред.
Динамо, ЦСКА, Локомотив в туре на троих забили меньше чем Факел...за один тайм...)))

У некоторых нападающих хватает энергии только на предматчевые ролики....))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:29
В первом тайме я видел только одну команду. Комментаторы ожидали 4 замены, а я уверен, что невышедшие на поле после перерыва получили тяжкие телесные от Лички и были заменены. Второй тайм более равный футбол, но по сумме двух таймов Локо должен был побеждать. За 45 минут без соперника не наиграли ни на что, упустили два очка
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