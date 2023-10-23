«Барселона» хочет выкупить Канселу

«Барселона» хочет выкупить права на арендованного полузащитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Каталонцы уже сообщили об этом агенту игрока Жорже Мендешу. Клуб не спешит, но есть понимание, что данный вопрос необходимо решить.
«Горожане» не рассматривают вариант с новой арендой, за португальца они хотят получить не менее 50 млн евро, «сине-гранатовые» готовы заплатить 25 млн, а также предложить бонусы.
«Блауграна» хочет иметь в составе двух исполнителей на позиции правого защитника. Вероятен вариант с возвращением Хулиана Араухо из аренды. Сержиньо Деста «Барселона» собирается продать, несмотря на уровень его игры за ПСВ.