«Барселона» хочет выкупить Канселу

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23 октября 2023, 22:35

«Барселона» хочет выкупить права на арендованного полузащитника «Манчестер Сити» .

Каталонцы уже сообщили об этом агенту игрока Жорже Мендешу. Клуб не спешит, но есть понимание, что данный вопрос необходимо решить.

«Горожане» не рассматривают вариант с новой арендой, за португальца они хотят получить не менее 50 млн евро, «сине-гранатовые» готовы заплатить 25 млн, а также предложить бонусы.