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«Барселона» хочет выкупить Канселу

23 октября 2023, 22:35

«Барселона» хочет выкупить права на арендованного полузащитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Каталонцы уже сообщили об этом агенту игрока Жорже Мендешу. Клуб не спешит, но есть понимание, что данный вопрос необходимо решить.

«Горожане» не рассматривают вариант с новой арендой, за португальца они хотят получить не менее 50 млн евро, «сине-гранатовые» готовы заплатить 25 млн, а также предложить бонусы.

«Блауграна» хочет иметь в составе двух исполнителей на позиции правого защитника. Вероятен вариант с возвращением Хулиана Араухо из аренды. Сержиньо Деста «Барселона» собирается продать, несмотря на уровень его игры за ПСВ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
24 октября в 05:04
Барселона берет очередной кредит...
протон
протон
24 октября в 00:26, ред.
Очевидно, что Канселу топ, можно купить его за 30-40 млн, он этих денег стоит! вот, Барса дает 25+ бонус, Сити просит 50.. так и начинается переговоры.. потенциальный покупатель предлагает меньше чем чем стоимость игрока, а продающий просит максимальную стоимость продажи, в итоге договорятся где то на 30-35 + бонус 5-10 млн, это нормальная практика переговоров.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
23 октября в 23:45, ред.
И не расплатится. Помню, ещё несколько лет назад они до сих пор не расплатились (лет 5 прошло минимум) за Малкома, при этом от "Газпрома" за него деньги получили своевременно. Только благодаря полному беспределу ФИФА и УЕФА, который позволяет "Барселоне" чуть ли не десятки лет не платить за трансферы, они вообще ещё существуют при их уровне менеджмента с выплатами 555 миллионов Месси и бесконечным дёрганьем рычагов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 октября в 23:14
Они тама еще дофига чего хотят, причем всё на своих условиях. МС не бомжи и не искушенные, смогут свои интересы отстоять а заодно и заставить язык прикусить
sihafazatron
sihafazatron
23 октября в 23:02
Барса еще за Торреса не расплатилась))
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