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Арбитр Федотов: «Рахманович согнул локоть и выставил его как оружие»

24 октября 2023, 00:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов оценил спорный эпизод, который произошел в матче РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (3:1).

Сразу о моменте с ударом Рахмановича по лицу Клаудиньо на 42-й минуте — для Чистякова это вообще не фол. Но такого быть не может! Некоторые пишут, что было касание через плечо. Даже если так, это всё равно фол, который нужно рассматривать только в одном плане — красная это карточка или нет. Для меня это удаление: один футболист бежит убивать другого, ему даже мяч не нужен. Рахманович согнул локоть и выставил его как оружие. Да так челюсть можно сломать. И как такое судейство оправдать?

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24 октября
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Все комментарии
альсато
альсато
24 октября в 12:40
как по мне, я несколько раз смотрел эпизод, нужно не только удалять Рахмановича, хоть теперь и заочно, но и решать вопрос о дальнейшем наказании!...это совсем-не игровой момент ребята!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 11:17
Слабый судья..грубый Рахманович...
Но цифры на табло поставили всё на свои места...

Семак ...9 игр против Крыльев в РПЛ - 8 побед и ничья.....
Futurista
Futurista
24 октября в 09:35
Один футболист бежит убивать другого )...

Ironigor
Ironigor
24 октября в 09:07
Толку от наших судей и VAR.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ shlomo2 (раскрыть)
24 октября в 08:36
Без ВАРа будет беспредел по полной. Так хоть видно, кто, где косячит и кому. И хитро**пым президентам краник закрытым будет. Иначе: вечно сытый, вечно пьяный и вечно на вершине Олимпа. Проходили уже.
shlomo2
shlomo2
24 октября в 08:15
Одно непонятно.... зачем нужен ВАР????
Вещий
Вещий
24 октября в 08:09
Посмотрим что теперь будет говорить руководство РПЛ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Scorp689 (раскрыть)
24 октября в 07:42
Не ВАРе дело. Человеческий фактор. Кто мешал судье на ВАРе пересмотреть момент охоты неандертальца на мамонта? Делов то, как два пальца об асфальт.
kazakoff
kazakoff
24 октября в 07:30
Игра локтем это всегда грубо и может привести к травмам
Поэтому Амиру нужно быть осторожнее, в следующий раз судьи могут не пощадить
nubom
nubom
24 октября в 06:45
Основное правило Мажича: дайте мне свисток и я переверну весь мир…
Scorp689
Scorp689
24 октября в 06:41
Качество ссудейства с приходом вара упало ниже плинтуса...
BSS331
BSS331
24 октября в 05:37
Я в полном шоке от продажного судейки ...
Ломали Клауда и Мантуана, в итоге Мантуана сломали (порвали кожу шипами на ноге 32 см и большая гематома -источник больничка Зенита) - и НИЧЕГО НИКОМУ?!? Клауда откровенно бьют локтем в лицо- и НИЧЕГО?!?
Мантуана срубают у штрафной - НО опасного штрафного -НЕТ ?!?
таких не поф или продажных судеек гнать .......тряпкой и дисква по жизни!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 03:30, ред.
С этим случаем хотел бы вспомнить Кащея Бессмертного Понтуса, бывшего коня. Помнится в матче с Локо он также акцентировано ударил локтем ж/д-ка. Правда не попал. А мож попал? Тот ещё был хулиган). Кони помню защищали его тогда ревностно, типа "не попал же", типа "боец"). Память у меня хорОшая). Надеюсь у других болел тоже.
Только вот разница была и будет в том случае, и в этом. Рахмановича не оправдываю. Экзекуцию обязан пройти по букве закона.
6mub5xpdsxmk
6mub5xpdsxmk
24 октября в 03:27
Теперь понятно, что делал Дзюбан на том видео - готовил оружие к бою с защитниками
протон
протон
24 октября в 02:30
У поступка Рахмановича была история, к сожалению. На 34:50 1-го тайма у Клауда и Рахмановича случился малозначимый, казалось бы, эпизод после прессинга от Клауда, после которого босниец заметно пихнул рукой в спину Клауда. Бразилец не упал, но повернулся и явно что-то высказал боснийцу. А сам эпизод с локтём начался в общем-то с того, что сам Рахманович в простой ситуации отдал пас в ноги зенитовцу Эраковичу, буквально за 6 секунд до удара локтём. Так что у боснийца сдали нервы и он, скорей всего, целенаправленно бежал ранить Клауда, что является отягчающим и заслуживает дисквы от КДК.
Варвар7
Варвар7
24 октября в 01:04
И как такое судейство оправдать? - задаёт риторический вопрос судья Федотов - это называется "приехали".
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