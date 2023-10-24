Арбитр Федотов: «Рахманович согнул локоть и выставил его как оружие»

Арбитр Игорь Федотов оценил спорный эпизод, который произошел в матче РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (3:1).
Сразу о моменте с ударом Рахмановича по лицу Клаудиньо на 42-й минуте — для Чистякова это вообще не фол. Но такого быть не может! Некоторые пишут, что было касание через плечо. Даже если так, это всё равно фол, который нужно рассматривать только в одном плане — красная это карточка или нет. Для меня это удаление: один футболист бежит убивать другого, ему даже мяч не нужен. Рахманович согнул локоть и выставил его как оружие. Да так челюсть можно сломать. И как такое судейство оправдать?
Но цифры на табло поставили всё на свои места...
Семак ...9 игр против Крыльев в РПЛ - 8 побед и ничья.....
Но цифры на табло поставили всё на свои места...
Семак ...9 игр против Крыльев в РПЛ - 8 побед и ничья.....
https://youtu.be/D8pOcdPdTc0?feature=shared
Поэтому Амиру нужно быть осторожнее, в следующий раз судьи могут не пощадить
Поэтому Амиру нужно быть осторожнее, в следующий раз судьи могут не пощадить
Ломали Клауда и Мантуана, в итоге Мантуана сломали (порвали кожу шипами на ноге 32 см и большая гематома -источник больничка Зенита) - и НИЧЕГО НИКОМУ?!? Клауда откровенно бьют локтем в лицо- и НИЧЕГО?!?
Мантуана срубают у штрафной - НО опасного штрафного -НЕТ ?!?
таких не поф или продажных судеек гнать .......тряпкой и дисква по жизни!!!!!!!!!!
Ломали Клауда и Мантуана, в итоге Мантуана сломали (порвали кожу шипами на ноге 32 см и большая гематома -источник больничка Зенита) - и НИЧЕГО НИКОМУ?!? Клауда откровенно бьют локтем в лицо- и НИЧЕГО?!?
Мантуана срубают у штрафной - НО опасного штрафного -НЕТ ?!?
таких не поф или продажных судеек гнать .......тряпкой и дисква по жизни!!!!!!!!!!
Только вот разница была и будет в том случае, и в этом. Рахмановича не оправдываю. Экзекуцию обязан пройти по букве закона.
Только вот разница была и будет в том случае, и в этом. Рахмановича не оправдываю. Экзекуцию обязан пройти по букве закона.