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«Не фол?» Дзюба — о столкновении с Фернандесом

сегодня, 01:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба выразил недовольство судейским решением в матче с «Динамо».

В одном из эпизодов игры произошло столкновение футболиста с защитником «бело-голубых» Роберто Фернандесом.

Дзюба после матча отреагировал, выложив кадры с моментом и написал: «Не фол?», добавив эмодзи.

«Не фол?» Дзюба — о столкновении с Фернандесом

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ xubmr833u7q6 (раскрыть)
сегодня в 05:10
Байкал-38
Байкал-38 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 05:05
А разве сейчас в этом вопрос?
Дзюба как и все футболисты нарушает правила и так можно каждому сказать, но и что теперь отменить вообще все нарушения?
Почему сейчас резонанс из-за данного нарушения?
Да скорее всего там пенальти не было, нарушение до линии штрафной было, но там чистая КК должна была быть.
Явная ошибка судьи и ВАР.
xubmr833u7q6
xubmr833u7q6
сегодня в 01:55
Нога прочно стоит на земле, ты на неё прыгаешь. Дзюба, это не нырок?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:25
А сам сколько за карьеру фолил...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:24
В АПЛ еще более жестко играют...
Артем, может пора тебе на покой?
протон
протон
сегодня в 01:20
двухметровая дылда падает от малейшего прикосновения.
Гость
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