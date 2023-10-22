«Не фол?» Дзюба — о столкновении с Фернандесом

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба выразил недовольство судейским решением в матче с «Динамо».
В одном из эпизодов игры произошло столкновение футболиста с защитником «бело-голубых» Роберто Фернандесом.
Дзюба после матча отреагировал, выложив кадры с моментом и написал: «Не фол?», добавив эмодзи.
Дзюба как и все футболисты нарушает правила и так можно каждому сказать, но и что теперь отменить вообще все нарушения?
Почему сейчас резонанс из-за данного нарушения?
Да скорее всего там пенальти не было, нарушение до линии штрафной было, но там чистая КК должна была быть.
Явная ошибка судьи и ВАР.
Дзюба как и все футболисты нарушает правила и так можно каждому сказать, но и что теперь отменить вообще все нарушения?
Почему сейчас резонанс из-за данного нарушения?
Да скорее всего там пенальти не было, нарушение до линии штрафной было, но там чистая КК должна была быть.
Явная ошибка судьи и ВАР.
Артем, может пора тебе на покой?
Артем, может пора тебе на покой?