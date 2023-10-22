«Не фол?» Дзюба — о столкновении с Фернандесом

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сегодня, 01:19

Форвард «Локомотива» выразил недовольство судейским решением в матче с «Динамо».

В одном из эпизодов игры произошло столкновение футболиста с защитником «бело-голубых» .

Дзюба после матча отреагировал, выложив кадры с моментом и написал: «Не фол?», добавив эмодзи.