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РФС подпишет соглашение в области судейства с Катаром и Белоруссией

24 октября 2023, 09:14

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в скором времени будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Белоруссией и Катаром.

На уровне РПЛ стоит ждать арбитров из Саудовской Аравии. Также — Катара и Белоруссии. Как скоро? С Саудовской Аравией мы зафиксировали все юридические моменты, сейчас мы будем вносить изменения в регламент РПЛ. С белорусами мы подпишем соглашение на этой неделе, технические вопросы мы все обсудили, оно будет несколько более широким, будет подразумевать обучение судей в России на базе нашего VAR‑центра. Также будет соглашение с Катаром. На этой или на следующей неделе мы зафиксируем все параметры.

Лучшие саудовские арбитры справятся с работой на матчах РПЛ? Мы обсуждали это, общались с представителями судейского комитета Саудовской Аравии, их уровень довольно высокий. Вы видели наши матчи с Катаром, сборной Саудовской Аравии. Футбол в этих странах развивается. Значит, развивается и судейство. Будем надеяться, что они привнесут нам качества и обогатят наше взаимодействие.

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24 октября
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Все комментарии
lotsman
lotsman
24 октября в 18:22
Обмен опытом не помешает. Нашим особенно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 октября в 15:07
Нормальную тусню нашли.

Катар, Беларусь, Кения, Судан и Сейшельские острова.

Пока мы отстранены, Дюкову и Матицыну теперь критика не грозит (ибо там некому проигрывать и не у кого учиться), а вот когда (когда-нибудь это всё-таки случится) мы вернёмся в УЕФА, узнаем, что такое быть на дне дна.

Впрочем, по результатам ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном и разгромами от их молодёжных сборных, подозреваю, некоторые уже начали догадываться, что мы уже практически с чистого листа начинаем.
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
24 октября в 12:47
я так понял, что к нам едут учиться))))))
ОПС
ОПС
24 октября в 12:28
Катар, Белоруссия, саудиты. А ведь интересно будет на это посмотреть. Необычно, экзотично, а может и хорошо.
Митя Митин
Митя Митин
24 октября в 10:07
Посмотрим, может там у них судейство получше!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 09:59
Остаётся надеяться, что у лучших волшебников с СА и Катара будет все по честному и без обмана. Белорусов с горилкой не встречать и не провожать только.
Варвар7
Варвар7
24 октября в 09:50
Ну теперь всё ясно и понятно - наши судьи будут учится у арабов и передавать свои знания белорусам...)))
3dbn63gprtnk
3dbn63gprtnk
24 октября в 09:17
Взаимовыгодное сотрудничество пойдёт на пользу
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