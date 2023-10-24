РФС подпишет соглашение в области судейства с Катаром и Белоруссией

Председатель судейского комитета РФС заявил, что в скором времени будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Белоруссией и Катаром.

На уровне РПЛ стоит ждать арбитров из Саудовской Аравии. Также — Катара и Белоруссии. Как скоро? С Саудовской Аравией мы зафиксировали все юридические моменты, сейчас мы будем вносить изменения в регламент РПЛ . С белорусами мы подпишем соглашение на этой неделе, технические вопросы мы все обсудили, оно будет несколько более широким, будет подразумевать обучение судей в России на базе нашего VAR ‑центра. Также будет соглашение с Катаром. На этой или на следующей неделе мы зафиксируем все параметры.