РФС подпишет соглашение в области судейства с Катаром и Белоруссией

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в скором времени будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Белоруссией и Катаром.
На уровне РПЛ стоит ждать арбитров из Саудовской Аравии. Также — Катара и Белоруссии. Как скоро? С Саудовской Аравией мы зафиксировали все юридические моменты, сейчас мы будем вносить изменения в регламент РПЛ. С белорусами мы подпишем соглашение на этой неделе, технические вопросы мы все обсудили, оно будет несколько более широким, будет подразумевать обучение судей в России на базе нашего VAR‑центра. Также будет соглашение с Катаром. На этой или на следующей неделе мы зафиксируем все параметры.
Лучшие саудовские арбитры справятся с работой на матчах РПЛ? Мы обсуждали это, общались с представителями судейского комитета Саудовской Аравии, их уровень довольно высокий. Вы видели наши матчи с Катаром, сборной Саудовской Аравии. Футбол в этих странах развивается. Значит, развивается и судейство. Будем надеяться, что они привнесут нам качества и обогатят наше взаимодействие.
Катар, Беларусь, Кения, Судан и Сейшельские острова.
Пока мы отстранены, Дюкову и Матицыну теперь критика не грозит (ибо там некому проигрывать и не у кого учиться), а вот когда (когда-нибудь это всё-таки случится) мы вернёмся в УЕФА, узнаем, что такое быть на дне дна.
Впрочем, по результатам ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном и разгромами от их молодёжных сборных, подозреваю, некоторые уже начали догадываться, что мы уже практически с чистого листа начинаем.
Катар, Беларусь, Кения, Судан и Сейшельские острова.
Пока мы отстранены, Дюкову и Матицыну теперь критика не грозит (ибо там некому проигрывать и не у кого учиться), а вот когда (когда-нибудь это всё-таки случится) мы вернёмся в УЕФА, узнаем, что такое быть на дне дна.
Впрочем, по результатам ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном и разгромами от их молодёжных сборных, подозреваю, некоторые уже начали догадываться, что мы уже практически с чистого листа начинаем.