"РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии будут обмениваться судьями"

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
Российские арбитры подружатся с судьями в Саудовской Аравии? Мы можем официально подтвердить, что это соответствует действительности. Между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен элитными судьями ФИФА и перспективными судьями, которые будут обслуживать первое время высшие соревнования — РПЛ и высшую лигу Саудовской Аравии. Мы собираемся развивать это направление.
- Да, не завидую я нашим "командированным" судьям. Там у них законы суровые. Как бы чего не вышло...
- Да, не завидую я нашим "командированным" судьям. Там у них законы суровые. Как бы чего не вышло...
А при чем здесь государство российское и "загнивающий запад"?! Это уже твои, чисто политические заявления, о которых в статье и близко ничего не пишется!!! Речь идет об обмене судьями на спортивной основе и о сотрудничестве- исключительно футбольном!!!
А при чем здесь государство российское и "загнивающий запад"?! Это уже твои, чисто политические заявления, о которых в статье и близко ничего не пишется!!! Речь идет об обмене судьями на спортивной основе и о сотрудничестве- исключительно футбольном!!!
Если да, тогда дайте ему стакан воды и пояснице этому горе-дураку, что гусь свинье - не товарищЪ.
P.S. Подружиться эта стая обезьян из РФС может только с Занзибаром.
Если да, тогда дайте ему стакан воды и пояснице этому горе-дураку, что гусь свинье - не товарищЪ.
P.S. Подружиться эта стая обезьян из РФС может только с Занзибаром.
При чём они нам будут присылать своих на время...а мы своих "Кукуянов" будем отдавать навсегда...
При чём они нам будут присылать своих на время...а мы своих "Кукуянов" будем отдавать навсегда...
Не доверить бы 🐐 капусту! Иначе грош цена начинаниям.
Не доверить бы 🐐 капусту! Иначе грош цена начинаниям.