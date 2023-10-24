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РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии будут обмениваться судьями

24 октября 2023, 09:28

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Российские арбитры подружатся с судьями в Саудовской Аравии? Мы можем официально подтвердить, что это соответствует действительности. Между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен элитными судьями ФИФА и перспективными судьями, которые будут обслуживать первое время высшие соревнования — РПЛ и высшую лигу Саудовской Аравии. Мы собираемся развивать это направление.

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24 октября
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Хиромант
Хиромант
вчера в 17:15
"РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии будут обмениваться судьями"

- Да, не завидую я нашим "командированным" судьям. Там у них законы суровые. Как бы чего не вышло...
протон
протон
24 октября в 13:50
С Камеруном вроде с СА судил дядька, нормально отработал. У беларусов Кульбаков (был по крайней мере) высокого уровня. Так что плохого в этом точно ничего нет. Уровень судейства ужасный у нас, прошедший тур это наглядно подтвердил.
Байкал-38
Байкал-38
24 октября в 13:34
После начала обмены судьями с СА и Катаром наши болельщики наконец то поймут, что наши судьи всё таки высокого уровня!
Capral
Capral
24 октября в 13:02, ред.
Сенатов!
А при чем здесь государство российское и "загнивающий запад"?! Это уже твои, чисто политические заявления, о которых в статье и близко ничего не пишется!!! Речь идет об обмене судьями на спортивной основе и о сотрудничестве- исключительно футбольном!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
24 октября в 11:21, ред.
Там рядом с Павликом Каманцевым есть кто рядом ?
Если да, тогда дайте ему стакан воды и пояснице этому горе-дураку, что гусь свинье - не товарищЪ.

P.S. Подружиться эта стая обезьян из РФС может только с Занзибаром.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 10:40
РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии будут обмениваться судьями
При чём они нам будут присылать своих на время...а мы своих "Кукуянов" будем отдавать навсегда...
adekvat
adekvat
24 октября в 10:29
Будем посмотреть на саудита в домашнем матче Урала в ноябре, в шапке ушанке будет судить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 10:14
Российских судей: Кукуяна, Карасёва, Безбородова и других понятно кто в СА будет кормить. А кто будет у нас обеспечивать их элиту?! Откуда финансы поют романсы?
Не доверить бы 🐐 капусту! Иначе грош цена начинаниям.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ izrafel (раскрыть)
24 октября в 10:04
А как ты это узнаешь в Верблюд-Лиге???
Напрасный труд
Напрасный труд
24 октября в 10:04
Держись,Нарцисс,тебя настигнет кара!
lotsman
lotsman
24 октября в 10:03
Интересно будет. Саудиты дают играть и не обращают внимания на мелкие стычки и дельфинов.
ОПС
ОПС
24 октября в 09:57
А ведь это очень даже неплохо. Такой обмен может пойти на пользу. Да и наши судьи поучаствуют в совершенно другом чемпионате. Ответственности будет побольше.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
24 октября в 09:31
Взаимовыручка так сказать!
izrafel
izrafel
24 октября в 09:30
Интересно будет потом статистику посмотреть.....сколько наши там накосячут.
Гость
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