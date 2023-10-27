Генсек РФС оценил возможность проведения матча сборных России и Медиалиги

Генеральный секретарь РФС высказался на тему возможного проведения матча сборных России и Медиалиги.

Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана — матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен. Но, если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге, это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России. В ноябре вариант такого матча не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие.