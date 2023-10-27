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Генсек РФС оценил возможность проведения матча сборных России и Медиалиги

вчера, 21:24

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему возможного проведения матча сборных России и Медиалиги.

Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана — матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен. Но, если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге, это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России. В ноябре вариант такого матча не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:42
"Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана — матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен".

Для привлечения внимание кого и к кому?
Для команды Медиалиги да, согласен, а вот для сборной России это скорее всего будет зашквар и она станет объектом шуток и насмешек.
Есть хороший пиар, а есть пиар "от Заремы", ну зачем так опускаться?

А есть ещё круче идея насчёт пиара. А давайте каждую неделю устраивать матчи с дворниками, продавцами, работниками шиномонтажек и т.д.
Представляете какой медийности можно добиться от встреч с подобными сборными, команда Медиалиги отдыхать будет.

Так и хочется спросить у Митрофанова: "Вы по что так сборную России по футболу не любите?".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:08
Занимаются всякой жуйнёй,а футбол деградирует.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:53, ред.
"Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана..." Так-то для этого с фан-айди не мешало бы вопрос решить, как-то недобросовестных фанатов можно по видеокамерам выявлять, а как ни крути с фанами на трибунах повеселее картинка, ну конечно ежели не проказничают, но об этом в начале предложения. Гершкович же что-то говорил, условно вторая сборная, третья, сборная ФНЛ, сборная ЛФЛ, сборная Медиалиги,сборная звезд Медиалиги, ну это ежели Занзибар откажется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46
А что не с детским садом "Солнышко " !??)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:17
Да "окно" будет найти проблематично, если все товарищеские матчи анонсированные РФС как то "срастутся"...)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:01
Народ на такую игру пойдёт,надо провести этот матч!
Гость
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