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Сборная Узбекистана не против провести ответный матч с Россией

вчера, 19:14

Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов рассказал о возможности проведения ответного товарищеского матча со сборной России.

20 ноября 2022 года команды сыграли вничью 0:0 в Ташкенте.

Мы сотрудничаем с РФС, но переговоров по ответному матчу пока не вели. В ноябре этого года матч невозможен — у нашей национальной команды игры отбора к ЧМ-2026. Но на следующий год мы ищем соперников на товарищеские матчи в дни ФИФА.

Ответный матч со сборной России возможен, и Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе. Также будем общаться с российской стороной об организации ответных товарищеских игр сборных U-17. В последнее время наши юноши довольно часто играют с российскими ребятами.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:41
Еще Бенин, Бурунди и Саломоновы острова.
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:29
Я бы сказал - новость ни о чем. Каждый день таких с десяток, то Гвинея, то Киргизия, то еще кто-то...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:23
Не сказать что очень хорошая новость, но не плохая...
Гость
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