Сборная Узбекистана не против провести ответный матч с Россией

Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации рассказал о возможности проведения ответного товарищеского матча со сборной России.

20 ноября 2022 года команды сыграли вничью 0:0 в Ташкенте.

Мы сотрудничаем с РФС , но переговоров по ответному матчу пока не вели. В ноябре этого года матч невозможен — у нашей национальной команды игры отбора к ЧМ -2026. Но на следующий год мы ищем соперников на товарищеские матчи в дни ФИФА .

Ответный матч со сборной России возможен, и Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе. Также будем общаться с российской стороной об организации ответных товарищеских игр сборных U-17. В последнее время наши юноши довольно часто играют с российскими ребятами.