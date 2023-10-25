Сборная России может сыграть со сборной Бенина

Генеральный секретарь по спорту Бенина Алиду Сефу заявил о готовности местной федерации футбола провести товарищеский матч со сборной России.

У нас есть договорённость с Россией, подписанный меморандум, который связан со спортом. Сборная Россия может приехать в Бенин для проведения товарищеского матча. Такое может случиться в один из дней. Это было бы хорошо. Спорт нас объединяет.

Согласились бы мы приехать в Россию для игры против национальной команды? Да, почему нет? Возможно, в какой-то из дней мы пригласим вашу сборную к нам, а также мы можем приехать к вам. Наш меморандум и подразумевает это — сотрудничество с клубами и федерациями.