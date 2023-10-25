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Сборная России может сыграть со сборной Бенина

25 октября 2023, 11:07

Генеральный секретарь по спорту Бенина Алиду Сефу заявил о готовности местной федерации футбола провести товарищеский матч со сборной России.

У нас есть договорённость с Россией, подписанный меморандум, который связан со спортом. Сборная Россия может приехать в Бенин для проведения товарищеского матча. Такое может случиться в один из дней. Это было бы хорошо. Спорт нас объединяет.

Согласились бы мы приехать в Россию для игры против национальной команды? Да, почему нет? Возможно, в какой-то из дней мы пригласим вашу сборную к нам, а также мы можем приехать к вам. Наш меморандум и подразумевает это — сотрудничество с клубами и федерациями.

Сборная Бенина занимает 94-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Ранее в Федерации футбола Танзании высказались на тему проведения товарищеского матча со сборной России.

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Все комментарии
valt134
valt134
25 октября в 15:37
Растем, однако…Прорыв однозначно!
pomor45
pomor45
25 октября в 14:16
Не такая держава, как Киргизия, но с точки зрения разнообразия и новизны школы будет даже полезнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 октября в 14:15
По дороге в Бенин сборная России открыла ещё 2-е неизвестные миру страны....и заключила с ними контракт на 4 матча....
Осталось придумать странам название...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 октября в 13:24, ред.
Этой новостью РФС вогнал нож в сердце болельщика. По самую рукоятку.
Варвар7
Варвар7
25 октября в 11:38
В головном офисе РФС в фойе, уже наверное висит большая политическая карта Африки и нанятый специально для этого клерк втыкает флажок туда, c чьей футбольной федерацией на данный момент происходят договорённости по поводу проведения товарищеских игр, а то "не ровен час" можно и "запутаться ... )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 октября в 11:38
Бенин не так круто, вот Папуа Ноаая Гвинея будет покруче, там босиком играют
ОПС
ОПС
25 октября в 11:28
Вот еще и Бенин появился. Скоро африку будем знать лучше европы.
asraeil
asraeil
25 октября в 11:10
А можно огласить весь список полностью с кем может сыграть
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