Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2023

В Федерации футбола Танзании высказались о возможной игре со сборной России

25 октября 2023, 10:08

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария сообщил о заинтересованности в товарищеском матче со сборной России.

Неизвестно, какой у нас план игр на следующий год. Я не могу принять решение без согласия с главным тренером нашей сборной, нужно спросить, чего он хочет, с какими командами и когда играть — это не только моя Федерация. Не знаю, сыграем с Россией в следующем году или нет — зависит от переговоров между федерациями. Надо спрашивать нашего главного тренера, хочет он играть с вашей сборной или нет, где провести матч: в России или Танзании. Наша команда может сыграть в любое время с любой европейской сборной — будь то Англия, Сербия или Россия. Если у нас будет информация о товарищеском матче с российской командой, то мы обязательно её дадим.

Пока у нас нет никаких переговоров с РФС. Если возможный матч с Россией будет хорошим вариантом для нас, мы рассмотрим такую возможность и обсудим её. Танзания хочет играть с европейскими сборными, и мы хотим, чтобы Россия так же играла с ними!

Сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, сборная Танзании 122-е.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший тренер Месси: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»
Сегодня, 11:12
У «Реала» большая проблема перед Эль Класико. Исправить её смогут лишь трансферы
Вчера, 12:29Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Месси заявил, что Бензема заслужил «Золотой мяч» в 2022 году
23 октября
Главный тренер «Ньюкасла» поддержал Тонали
20 октября
Артета: «Я ужасный неудачник»
20 октября
Тчуамени: «„Реал“ — величайший клуб в мире»
20 октября
Все комментарии
shlomo
shlomo
25 октября в 11:17
Очень деликатно послали на.....
Варвар7
Варвар7
25 октября в 11:09
Как то Уоллес Кария очень "витиевато" изъясняется, в силу "африканского" менталитета наверное...)))
lotsman
lotsman
25 октября в 10:52
Вся Африка желает играть с Россией. Есть с кем наигрывать состав.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 октября в 10:15
Зачем нужна эта гордая Танзания с ее 122 местом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 