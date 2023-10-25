В Федерации футбола Танзании высказались о возможной игре со сборной России

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария сообщил о заинтересованности в товарищеском матче со сборной России.

Неизвестно, какой у нас план игр на следующий год. Я не могу принять решение без согласия с главным тренером нашей сборной, нужно спросить, чего он хочет, с какими командами и когда играть — это не только моя Федерация. Не знаю, сыграем с Россией в следующем году или нет — зависит от переговоров между федерациями. Надо спрашивать нашего главного тренера, хочет он играть с вашей сборной или нет, где провести матч: в России или Танзании. Наша команда может сыграть в любое время с любой европейской сборной — будь то Англия, Сербия или Россия. Если у нас будет информация о товарищеском матче с российской командой, то мы обязательно её дадим.