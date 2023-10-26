Матч «Монпелье» — «Клермон» будет переигран

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вчера, 08:45

Поединок Лиги 1 «Монпелье» — «Клермон», который был прерван из-за брошенной на поле петарды, будет переигран.

Игра состоится при пустых трибунах. До этого встреча завершилась досрочно при счете 4:2 в пользу «Монпелье». В компенсированное время встречи во вратаря гостей Мори Диава попала петарда, она сработала, футболист упал на газон. Медицинский персонал на носилках переместил игрока в подтрибунное помещение, после чего главный арбитр увел команды с поля.

«Монпелье» лишили двух баллов (одного из них условно) в турнирной таблице чемпионата Франции. На двух ближайших играх одна из трибун арены клуба будет закрыта.