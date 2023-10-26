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Матч «Монпелье» — «Клермон» будет переигран

вчера, 08:45
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье-:-Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон08.10.2023 в 16:00 Матч перенесен

Поединок Лиги 1 «Монпелье» — «Клермон», который был прерван из-за брошенной на поле петарды, будет переигран.

Игра состоится при пустых трибунах. До этого встреча завершилась досрочно при счете 4:2 в пользу «Монпелье». В компенсированное время встречи во вратаря гостей Мори Диава попала петарда, она сработала, футболист упал на газон. Медицинский персонал на носилках переместил игрока в подтрибунное помещение, после чего главный арбитр увел команды с поля.

«Монпелье» лишили двух баллов (одного из них условно) в турнирной таблице чемпионата Франции. На двух ближайших играх одна из трибун арены клуба будет закрыта.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
Весь матч переигрывать- это тоже как-то не правильно
ОПС
ОПС
вчера в 09:39
В компенсированное время и такая досада. Вот это подстава. Добытые три очка уплыли.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:23
Приняли правильное решение,а можно было и пожоще наказать!
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