В «Нефтчи» высказались о повторном участии в товарищеском турнире в России

Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов дал комментарий на тему возможного участия своего клуба в новом товарищеском турнире в России.
Международный опыт и товарищеские игры чрезвычайно важны для каждой команды. Одним словом, это может произойти. Что касается второго визита в Россию на турнир, то нам нужен любой опыт.
Ранее стала известна дата проведения товарищеского матча «Нефтчи» — «Зенит».
Можно конечно и согласиться с вами, учитывая сегодняшние реалии. Но и есть свои плюсы в таких матчах и для любого клуба России. Учитывая график игр чемпионата, где у команды приходится всего один матч в неделю и периоды без игровой практики связанные с играми сборных различных отборочных игр и европейских турнирах.
Так что любой такой матч точно не будет лишним, тем более с хорошими соперниками, как для физического тонуса любого игрока, так и практики для всей команды основы и молодёжного состава в целом.
Я думаю, что любой такой матч приносит только пользу для команды, самое главное, чтобы без травм всё происходило. А учитывая товарищеский характер таких матчей, процент получение травмы снижается до минимума, ну а в остальном вижу только одни плюсы.
Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Можно конечно и согласиться с вами, учитывая сегодняшние реалии. Но и есть свои плюсы в таких матчах и для любого клуба России. Учитывая график игр чемпионата, где у команды приходится всего один матч в неделю и периоды без игровой практики связанные с играми сборных различных отборочных игр и европейских турнирах.
Так что любой такой матч точно не будет лишним, тем более с хорошими соперниками, как для физического тонуса любого игрока, так и практики для всей команды основы и молодёжного состава в целом.
Я думаю, что любой такой матч приносит только пользу для команды, самое главное, чтобы без травм всё происходило. А учитывая товарищеский характер таких матчей, процент получение травмы снижается до минимума, ну а в остальном вижу только одни плюсы.
Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !