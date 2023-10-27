В «Нефтчи» высказались о повторном участии в товарищеском турнире в России

Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов дал комментарий на тему возможного участия своего клуба в новом товарищеском турнире в России.

Международный опыт и товарищеские игры чрезвычайно важны для каждой команды. Одним словом, это может произойти. Что касается второго визита в Россию на турнир, то нам нужен любой опыт.