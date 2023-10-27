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В «Нефтчи» высказались о повторном участии в товарищеском турнире в России

вчера, 11:48

Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов дал комментарий на тему возможного участия своего клуба в новом товарищеском турнире в России.

Международный опыт и товарищеские игры чрезвычайно важны для каждой команды. Одним словом, это может произойти. Что касается второго визита в Россию на турнир, то нам нужен любой опыт.

Ранее стала известна дата проведения товарищеского матча «Нефтчи» — «Зенит».

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Нефтчи
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
Доброго дня.

Можно конечно и согласиться с вами, учитывая сегодняшние реалии. Но и есть свои плюсы в таких матчах и для любого клуба России. Учитывая график игр чемпионата, где у команды приходится всего один матч в неделю и периоды без игровой практики связанные с играми сборных различных отборочных игр и европейских турнирах.

Так что любой такой матч точно не будет лишним, тем более с хорошими соперниками, как для физического тонуса любого игрока, так и практики для всей команды основы и молодёжного состава в целом.

Я думаю, что любой такой матч приносит только пользу для команды, самое главное, чтобы без травм всё происходило. А учитывая товарищеский характер таких матчей, процент получение травмы снижается до минимума, ну а в остальном вижу только одни плюсы.

Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
adekvat
adekvat ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:47, ред.
Да и навряд ли бы играли, если бы не нынешнии времена, не так много стран осталось чьи команды готовы играть с нами.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:34
Нужно только отметить, что правильно для них, а для основы "Зенита" играть с "Нефтчи" практически бессмысленно)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
Очень правильно сказано.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:07
Это как прикажет султан из Блистательной Порты,ведь у него четыре стула для сидалища и часто меняющееся настроение.Пока он ЗА.
Гость
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