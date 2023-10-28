«Ньюкасл» может арендовать Невеша в связи с дисквалификацией Тонали

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может вернуться в Англию.
По информации источника, «Ньюкасл» рассматривает возможность аренды игрока после дисквалификации Сандро Тонали.
Ранее хавбек играл за «Вулверхэмптон».
Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может вернуться в Англию.
По информации источника, «Ньюкасл» рассматривает возможность аренды игрока после дисквалификации Сандро Тонали.
Ранее хавбек играл за «Вулверхэмптон».
Ну в Ньюкасл он наверняка захочет с аппетитом . Вот только один вопрос, а это вброс или серьёзный источник "Сказочный родничок" !!!)))
Ну в Ньюкасл он наверняка захочет с аппетитом . Вот только один вопрос, а это вброс или серьёзный источник "Сказочный родничок" !!!)))