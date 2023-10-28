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«Ньюкасл» может арендовать Невеша в связи с дисквалификацией Тонали

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:19
Учитывая то, что у них один "хозяин", то проблем возникнуть не должно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 04:55
Первая проверочка для Сорок, чтобы быть в топе
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:15
Арабы поддерживают друг друга.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:20
Рука руку моет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48
Арабы у арабов хотят купить игрока !??)))
Ну в Ньюкасл он наверняка захочет с аппетитом . Вот только один вопрос, а это вброс или серьёзный источник "Сказочный родничок" !!!)))
Гость
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