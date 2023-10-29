Вратарь «Крыльев Советов» сообщил, что сфолил на Обухове в своей штрафной .

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал, что нарушил правила на нападающем «Оренбурга» Владимире Обухове в матче 13-го тура РПЛ (1:1).
В конце второго тайма главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев не назначил пенальти в ворота самарцев после падения в штрафной площади форварда южноуральского клуба, показав после обращения к ВАР Обухову жёлтую карточку за симуляцию.
Я его (Обухова) задел, но, думаю, там офсайд увидели. А потом дали жёлтую карточку. Не знаю, почему не увидели, может, туман. Говорят, на повторе тоже ничего не видно. Вблизи было видно поле, а другую половину поля ничего не видно из‑за тумана.
В такой ситуации лучше было пытаться разыгрывать мяч низом, играть в футбол. Во втором тайме не очень получалось, но под конец бросили играть. Будем разбирать.
Было ощущение, что игрок Оренбурга пяткой нашел руку Богдана. В пылу, в жару, в тумане, кто его разберёт?).
Было ощущение, что игрок Оренбурга пяткой нашел руку Богдана. В пылу, в жару, в тумане, кто его разберёт?).
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Явка обязательна , с 9:00 до 16:00 .
Приём штрафов работает без перерыва и выходных !)
Сердечное раскаяние не снимает ответственности . Завтра вас ждём с квитанцией об уплате штафа в 150 тысяч рублей по адресу г. Москва, Московский проспект 4 . КДК РФС .
Явка обязательна , с 9:00 до 16:00 .
Приём штрафов работает без перерыва и выходных !)
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