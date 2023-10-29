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Вратарь «Крыльев Советов» сообщил, что сфолил на Обухове в своей штрафной

сегодня, 00:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал, что нарушил правила на нападающем «Оренбурга» Владимире Обухове в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

В конце второго тайма главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев не назначил пенальти в ворота самарцев после падения в штрафной площади форварда южноуральского клуба, показав после обращения к ВАР Обухову жёлтую карточку за симуляцию.

Я его (Обухова) задел, но, думаю, там офсайд увидели. А потом дали жёлтую карточку. Не знаю, почему не увидели, может, туман. Говорят, на повторе тоже ничего не видно. Вблизи было видно поле, а другую половину поля ничего не видно из‑за тумана.

В такой ситуации лучше было пытаться разыгрывать мяч низом, играть в футбол. Во втором тайме не очень получалось, но под конец бросили играть. Будем разбирать.

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Все комментарии
1viking17
1viking17 ответ 9as77n3apjca (раскрыть)
сегодня в 09:35
Абсолютно верно, Овсяников слегка коснулся ноги, футболист Оренбурга похоже это почувствовал и взял и упал. Натуральная симуляция
u5f95xhnfuxy
u5f95xhnfuxy
сегодня в 08:30
Уже поздно,после матча это уже никому не интересно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:27
Поздно каешься сынок. Белую карточку не дадут теперь.
Было ощущение, что игрок Оренбурга пяткой нашел руку Богдана. В пылу, в жару, в тумане, кто его разберёт?).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:01
Гола не было, сказал я судье...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:40
А что же тогда сразу во время матча не признался? Претендовал бы на "смокинг Джентльмена года" в РПЛ этого сезона.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:02
Зацепил, не зацепил уже не важно.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:52
Богдан Овсянников прошёл курс "бесконтактного боя", его удары не может увидеть ни человеческий глаз, ни видеокамера, но они есть!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:31
Вратарь «Крыльев Советов» сообщил, что сфолил на Обухове в своей штрафной .
Сердечное раскаяние не снимает ответственности . Завтра вас ждём с квитанцией об уплате штафа в 150 тысяч рублей по адресу г. Москва, Московский проспект 4 . КДК РФС .
Явка обязательна , с 9:00 до 16:00 .
Приём штрафов работает без перерыва и выходных !)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:39

)))
9as77n3apjca
9as77n3apjca
сегодня в 00:36
На повторе было четко видно что Богдан не зацепил его .
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