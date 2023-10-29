Вратарь «Крыльев Советов» сообщил, что сфолил на Обухове в своей штрафной .

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал, что нарушил правила на нападающем «Оренбурга» в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

В конце второго тайма главный арбитр встречи не назначил пенальти в ворота самарцев после падения в штрафной площади форварда южноуральского клуба, показав после обращения к ВАР Обухову жёлтую карточку за симуляцию.

Я его (Обухова) задел, но, думаю, там офсайд увидели. А потом дали жёлтую карточку. Не знаю, почему не увидели, может, туман. Говорят, на повторе тоже ничего не видно. Вблизи было видно поле, а другую половину поля ничего не видно из‑за тумана.

В такой ситуации лучше было пытаться разыгрывать мяч низом, играть в футбол. Во втором тайме не очень получалось, но под конец бросили играть. Будем разбирать.