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«Балтика» собирается обратиться в ЭСК после матча с «Рубином»

вчера, 18:47
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил о том, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

Будет ли «Балтика» обращаться в ЭСК, особенно по эпизоду с назначенным на 87-й минуте штрафным ударом? Да, конечно, мы планируем обратиться в ЭСК с просьбой оценить действия Яна Бобровского в обсуждаемом эпизоде, который, безусловно, стал ключевым в матче.

В последнее время, к сожалению, прослеживается тенденция, что абсолютно схожие ситуации трактуются арбитрами и ЭСК совершенно по-разному. Например, по итогам матча 10-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» казанцы обратились в ЭСК с просьбой прокомментировать действия арбитра в эпизоде с первым голом, когда игрок краснодарцев двумя руками задержал игрока команды соперника. Характер игрового момента был схож с тем, что мы видели вчера перед назначением ключевого штрафного, но, на мой взгляд, действия футболиста «Краснодара» были значительно более акцентированными и очевидными, чем у Радмановаца в нашем матче. По итогам рассмотрения ЭСК принял решение, что нарушения правил со стороны краснодарского игрока не было. Тогда где системность в принятии решений и почему вчера арбитр трактовал эпизод иначе? Почему арбитры действуют так непоследовательно и как ЭСК прокомментирует вчерашний эпизод?

В текущем сезоне «Балтика» регулярно обращается в ЭСК с просьбой оценить действия арбитров, которые оказываются ключевыми в наших матчах и, к сожалению, некоторые из решений, как мне кажется, противоречат друг другу. Как, например, решения с назначением пенальти в наши ворота в игре с «Уралом» и неназначением пенальти в следующей же нашей игре с «Крыльями Советов», несколько эпизодов в матче с «Ростовом». Почему при схожих нарушениях мы видим совершенно разные действия арбитров, которые поддерживаются ЭСК?

Мы готовы играть по правилам, готовы соглашаться с решениями арбитров и ЭСК, но они должны быть последовательны, понятны и едины для всех.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:03
А все просто. В РПЛЛ все команды равны, но некоторые ровнее. Все по ранжиру. Это совершенно очевидно.
pomor45
pomor45
вчера в 19:27
Это действительно скверно, что результаты разборов на КДК и ЭСК не приводят к единообразию решений по совершенно аналогичным эпизодам. Это превращает ОБРАЩЕНИЯ в эти комитеты в одноразовые ЖАЛОБЫ. Такая работа не то, что бесполезна - она приносит вред, вызывая подозрения в предвзятости и недоверие.
cska1948
cska1948
вчера в 19:02
Поставил бы Бобровский пенальти за ТАКОЕ нарушение? Скорее всего, что нет. Пенальти легковесные не ставят, а почему назначают легковесные штрафные удары в опасной близости от ворот?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:55
РФС, ЭСК,КДК и т.д , это то что требует скорейшего реформирования. А то с такими темпами наш футбол со страшной силой идёт к полнейшей деградации . Чиновники из этих структур ничего общего не имеют с футболом. Люди из неоткуда, не могут вести к процветанию .
Гость
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