«Манчестер Сити» — лучшая команда года по версии France Football

France Football признал «Манчестер Сити» лучшим клубом года. «Горожане» выиграли в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
Среди женских команд лучшим коллективом стала «Барселона», завоевавшая чемпионство в Испании и Лигу чемпионов.
МС выиграл данный трофей во второй раз подряд.
Если не мужская Барселона, то всё равно женская лучшая!
Золотые мячи тоже уезжают в Барселону.
Если не мужская Барселона, то всё равно женская лучшая!
Золотые мячи тоже уезжают в Барселону.
Аброчелси уже сдулся без Еврея)
Аброчелси уже сдулся без Еврея)