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«Манчестер Сити» — лучшая команда года по версии France Football

сегодня, 00:28

France Football признал «Манчестер Сити» лучшим клубом года. «Горожане» выиграли в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Среди женских команд лучшим коллективом стала «Барселона», завоевавшая чемпионство в Испании и Лигу чемпионов.

МС выиграл данный трофей во второй раз подряд.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:31
Лионель на чемпионате и Аргентину, и Мбаппе обыгрывал. В поединке за "Суперзолотой мяч" и с этими справится.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:23
Сити лучшая команда мира. Заслуженно. Пеп создал монстра
7y5ywemecuup
7y5ywemecuup
сегодня в 06:32
Всё логично, сильнейшая команда по итогам года
протон
протон
сегодня в 04:38
Сезон Сити потрясающ был. Дримтим. Последними такими на моей памяти Барселона 2015 и Бавария 2013 были. Монстры.
SDS_Freeze
SDS_Freeze
сегодня в 01:25
И тут вспомнили бедолагу Месси )))) Ещё неделю по всем каналам будут раскидывать, стенки марать ))
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:37
И не Аль-Шабах или как его там..
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 00:36
Заслуженно.
Если не мужская Барселона, то всё равно женская лучшая!
Золотые мячи тоже уезжают в Барселону.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:36
Вот именно.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:36
Абсолютно заслуженно выиграл, в отличие от сборной Аргентины.
амурец
амурец
сегодня в 00:35
Ну МС без разговоров заслужили, ну и Барселона лучшие среди женщин, ну в Барселоне все такие
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:33
Ну здесь заслуженно!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:33
Странно, что не Интер Майами.
Belgie2008
Belgie2008
сегодня в 00:32
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:28
    Это и так было ясно)))
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