«Манчестер Сити» — лучшая команда года по версии France Football

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сегодня, 00:28

France Football признал «Манчестер Сити» лучшим клубом года. «Горожане» выиграли в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Среди женских команд лучшим коллективом стала «Барселона», завоевавшая чемпионство в Испании и Лигу чемпионов.