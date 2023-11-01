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«СКА-Хабаровск» победил «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов

вчера, 15:59
Форте ТаганрогЛоготип футбольный клуб Форте Таганрог0 : 2Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

«Форте» потерпел поражение от клуба «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России (0:2).

На 7-й минуте счёт открыл Дмитрий Стародуб. Дмитрий Ращупкин на 90-й забил 2-й гол хабаровчан.

Дальневосточный клуб в четвертьфинале нижней сетки сыграет с командой, занявшей 3-е место на групповом этапе Пути РПЛ.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Vyatcheslav (раскрыть)
сегодня в 10:13
Слава, я так понял, что Вы разочарованны игрой СКА Хабаровск, а не проигрышем своей команды?))))
Vyatcheslav
Vyatcheslav
вчера в 18:35
Смотрел на стадионе сегодняшнюю игру.
СКА позорно играл с командой второй лиги. Сразу после забитого гола на 7 минуте бросили играть. Катали мяч на своей половине поля, постоянно тянули время, даже в первом тайме. Показательно, как тянули время, что вратарю за 15 минут до конца матча дали жёлтую за затяжку, реально надо было гораздо раньше давать. В общем игра гостевой команды была ужасной. Надеялся что команда 1 лиги покажет класс, а на самом деле игра домашней команды 2 лиги интереснее смотрелась.
a-league
a-league ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:22
Ну, значит алгоритм программы "кривой", потому что по нормальной логике, если даже счёт тот же самый (3-3), но коэффициент выше, то медаль должна автоматом переезжать с предыдущего результата на результат с более высоким коэффициентом. И это было бы логично.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ a-league (раскрыть)
вчера в 16:15
Здравствуйте. У Вас уже была такая медаль за угаданную ставку на точный счёт на другой матч, поэтому новой нет.
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:05
вагонная спора-последнее дело!)))..тут главное было, кто сойдет под Таганрогом, а в про чем-каждый пошел своею дорогой)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
СКА - Хабаровск "взял "Форт" Таганрог...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Я думаю что это всё было предсказуемо.
Армейцев Хабаровска с заслуженной Победой !
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