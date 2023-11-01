«СКА-Хабаровск» победил «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов

«Форте» потерпел поражение от клуба «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России (0:2).
На 7-й минуте счёт открыл Дмитрий Стародуб. Дмитрий Ращупкин на 90-й забил 2-й гол хабаровчан.
Дальневосточный клуб в четвертьфинале нижней сетки сыграет с командой, занявшей 3-е место на групповом этапе Пути РПЛ.
СКА позорно играл с командой второй лиги. Сразу после забитого гола на 7 минуте бросили играть. Катали мяч на своей половине поля, постоянно тянули время, даже в первом тайме. Показательно, как тянули время, что вратарю за 15 минут до конца матча дали жёлтую за затяжку, реально надо было гораздо раньше давать. В общем игра гостевой команды была ужасной. Надеялся что команда 1 лиги покажет класс, а на самом деле игра домашней команды 2 лиги интереснее смотрелась.
СКА позорно играл с командой второй лиги. Сразу после забитого гола на 7 минуте бросили играть. Катали мяч на своей половине поля, постоянно тянули время, даже в первом тайме. Показательно, как тянули время, что вратарю за 15 минут до конца матча дали жёлтую за затяжку, реально надо было гораздо раньше давать. В общем игра гостевой команды была ужасной. Надеялся что команда 1 лиги покажет класс, а на самом деле игра домашней команды 2 лиги интереснее смотрелась.