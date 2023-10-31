«Зенит» в концовке одержал победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.
Единственный гол в игре на 87-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
«Зенит» идёт на 1-м месте в группе С (14 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (3 очка).
По игре Крыльев Советов могу сказать, что пытались с самого начала использовать против хозяев старое оружие-высокий прессинг.Однако успеха это не принесло.
Зенит же помогал гостям создавать моменты как только мог, особенно интересен привоз на первой минуте матча.
Крайне не удачная игра состава хозяев в первом тайме.Резервисты очень плохо себя проявили, особенно никакие Ренан, Ду Кейрос и Сутормин.
Замены у сине-бело-голубых во втором тайме принесли свои плоды.Победа имени Иаана Сергеева.
По игре Крыльев Советов могу сказать, что пытались с самого начала использовать против хозяев старое оружие-высокий прессинг.Однако успеха это не принесло.
Зенит же помогал гостям создавать моменты как только мог, особенно интересен привоз на первой минуте матча.
Крайне не удачная игра состава хозяев в первом тайме.Резервисты очень плохо себя проявили, особенно никакие Ренан, Ду Кейрос и Сутормин.
Замены у сине-бело-голубых во втором тайме принесли свои плоды.Победа имени Иаана Сергеева.
Приятно смотреть такие матчи.
Приятно смотреть такие матчи.