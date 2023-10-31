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«Зенит» в концовке одержал победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

вчера, 21:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 87-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

«Зенит» идёт на 1-м месте в группе С (14 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (3 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Зенит»
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:37, ред.
Надо весь стартовый состав Зенита в этом матче отправить в Зенит-2 во вторую лигу дабы это их уровень, а молодых ребят из Зенита-2 по не многу привлекать к играм в РПЛ. В очередной раз Семак расписался в своей бездарной тренерской работе почему у Осинькина резервные игроки играют лучше чем у Семака многократные чемпионы-сидельцы играют вообще ни как стыд и срам смотреть на него и игру команды
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 09:26
Ещё раз убеждаюсь что Крылья скисли,они выполнили план на этом чемпионате победив Спартак. А остальное это так,игры как бились со Спартаком такого нет ни в одной игре Крыльев с другими клубами.
KTS_16
KTS_16
сегодня в 09:18
Отскочили
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:44
Был на матче, в первом тайме гости были получше хозяев, во втором питерцы прибавили в скорости и победили, даже с отменённым голом.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:26, ред.
Наблюдение с трибуны.
По игре Крыльев Советов могу сказать, что пытались с самого начала использовать против хозяев старое оружие-высокий прессинг.Однако успеха это не принесло.
Зенит же помогал гостям создавать моменты как только мог, особенно интересен привоз на первой минуте матча.
Крайне не удачная игра состава хозяев в первом тайме.Резервисты очень плохо себя проявили, особенно никакие Ренан, Ду Кейрос и Сутормин.
Замены у сине-бело-голубых во втором тайме принесли свои плоды.Победа имени Иаана Сергеева.
ABir
ABir
вчера в 23:19
Сделали для победы ровно столько, сколько было надо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:31
Равная была игра, но Зенит просто оказался удачливее.
Приятно смотреть такие матчи.
Гость
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