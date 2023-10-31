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«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 01:37

В РПЛ лидером остался «Краснодар», но «Зенит», идущий на 2- месте сократил отставание до 2 баллов (28 против 26 соответственно). Топ-3 замыкают «Крылья Советов» (22 пункта). В зоне стыковых матчей идут «Ахмат» и «Оренбург» (по 12 очков), замыкают таблицу «Балтика» (11 пунктов) и «Сочи» (9 очков).

«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Англии продолжает лидировать «Тоттенхэм» (26 очков), «Арсенал» и "Манчестер Сити расположились в топ-3 (по 24 балла). Четверку сильнейших замыкает «Ливерпуль» (23 балла). В нижней части таблицы идут «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (5, 4 и 1 пункт соответственно).

«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Германии на 1-м месте идет «Байер» (25 очков), но рядом с ним находятся «Бавария» (23 балла) и «Штутгарт» (21 пункт). Топ-4 замыкает «Боруссия» Дортмунд (21 балл). В нижней части таблицы находятся «Бохум», «Кёльн» и «Майнц» (5, 4 и 3 балла соответственно).

«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Серии А первую строчку занимает «Интер» (25 очков), 23 балла у «Ювентуса» и 22 у «Милана». Топ-4 замыкает "Аталанта (19 очков). На противоположном конце таблицы расположились «Эмполи», «Кальяри» и «Салернитана» (7, 6 и 4 балла соответственно).

«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Во Франции лидирует «Ницца» (22 балла), ПСЖ второй (21 пункт), «Монако» третий (20 очков). Топ-4 замыкает «Лилль» (18 очков). В нижней части таблицы находятся «Мец», «Клермон» и «Лион» (9, 5 и 3 балла соответственно). Встреча «Марселя» и «Лиона» не состоялась из-за поведения фанатов.

«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Ла Лиге лидируют «Реал» и «Жирона» (по 28 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (25 баллов), «Барселона» замыкает топ-4 (24 пункта). В нижней части таблицы расположились «Сельта», «Гранада» (по 6 очков) и «Альмерия» (3 балла).

«Ницца» и «Тоттенхэм» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
vcca5k6dxbnx
vcca5k6dxbnx
сегодня в 08:42
Ницца удивляет, надолго её боюсь не хватит
ucc3e7xbvzmq
ucc3e7xbvzmq
сегодня в 08:27
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:21
    Интересно, сумеет ли Хави вытащить Барсу?
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 08:17
    Байер просто красавцы... и добавить больше нечего...
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 07:36
    Только в трех Чемпионатах лидеры идут без поражений.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:04
    Ницца весьма неожиданно на первом месте, но все еще поменяется
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 02:08
    Удивляет Лион на последнем месте - причём ни одной победы.
    Гость
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