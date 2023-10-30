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«Наполи» смог спастись в матче с «Миланом»

сегодня, 00:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче 10-го тура Серии А (2:2).

Оливье Жиру вывел гостей вперед на 22-й минуте, а на 31-й оформил дубль. Маттео Политано на 50-й отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Джакомо Распадори на 63-й минуте.

У хозяев на 89-й за вторую желтую карточку с поля был удален Натан.

После поединка «Наполи» идет на 4-й строчке (18 очков), «Милан» находится на 3-м месте (22 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:42, ред.
Поудачливее, в игре с кем- с Миланом, у которого в атаке играет старик Жиру?! Ты матч в Париже видел? Милан- команда без защиты, без центра поля, а в атаке- со старым и изношенным Жиру... Я слыхал Милан хочет контракт продлить с ним. Ну вот, делай выводы о "силе" Серии А. И это Милан, в атаке которого блистали Шева и Индзаги...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:29, ред.
Удержать победу ? )))
Игру смотрел ? Хорошо ещё одно очко увезли из Неаполя.
Во втором тайме Милан несколько раз отскакивал..., ну а Хвича был бы в конце поудачливей и ваще трындец "россонери".
cska1948
cska1948 ответ 46pcu7mx3j9k (раскрыть)
сегодня в 09:50
Согласен. В данном случае уместней слово "ОТЫГРАЛСЯ".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:08
Травма у него.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:34
Очень рано Милан расслабился....хороший матч получился
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 08:27
Даже не думал, что итальянские команды могут весь матч играть быстро. Во всех смыслах. Ошибался.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:49
После. 0:2 болельщики Милана наверное не очень довольны гостевой ничьей.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:43
А где Осимхен что то не видно?
4a3wv66jnmze
4a3wv66jnmze
сегодня в 07:41
Хорошо успели спастись и хватило времени
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:17
Сохранили очко.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 07:00
Не проиграли, и на том спасибо.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 06:28
Ничья на руку Интеру!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:16
После 0-2 я переключил.
46pcu7mx3j9k
46pcu7mx3j9k
сегодня в 03:11
Смог спастись это обычно всё же про гол на 98-й минуте, а не в первой половине второго тайма
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 02:28
Жиру красава, дубль Наполи дорогого стоит!
balalay
balalay
сегодня в 01:34
случайно попались на глаза финансы серии А я перестал удивляться
у команд чемпионшипа Англии побольше денег чем у "грандов"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:22
Эх, Милан, не сумел ты удержать победу.
ABir
ABir
сегодня в 01:11
Наполи благодаря волевой ничьей не позволил Милану уйти в комфортный отрыв по турнирной таблице
баск
баск
сегодня в 01:09
Хороший матч, украшение сериала)

Чемпионы и без Осимхена отнюдь не выглядят потерянными, Политано и Распадори две хорошие банки вогнали и спасли игру.
А под занавес и Хвича дважды мог положить своё, получилась бы суперская вишенка на этом тортике)

Калабрия, хороший защ, сегодня почти съел его, но именно что "почти".
Стоило же Кварацхелии в конце пару раз отклеиться- сразу возникли моменты,
не то чтобы 100%-ные, но в принципе Хвича мог зарёшивать, жаль не вышло..)
Capral
Capral
сегодня в 00:59
Признаться, не сомневался в разроме Милана, особенно, после жуткого провала в Париже. Но еще больше, удивлен голам старика Жиру, у которого, в конце игры с ПСЖ- язык был на плечах. Однако... Да, ну так, как там, мой любимчик, сегодня- снова не забил? Ну вот, как я и говорил- полгода, время пошло...
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