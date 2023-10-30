«Наполи» смог спастись в матче с «Миланом»

«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче 10-го тура Серии А (2:2).
Оливье Жиру вывел гостей вперед на 22-й минуте, а на 31-й оформил дубль. Маттео Политано на 50-й отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Джакомо Распадори на 63-й минуте.
У хозяев на 89-й за вторую желтую карточку с поля был удален Натан.
После поединка «Наполи» идет на 4-й строчке (18 очков), «Милан» находится на 3-м месте (22 балла).
Игру смотрел ? Хорошо ещё одно очко увезли из Неаполя.
Во втором тайме Милан несколько раз отскакивал..., ну а Хвича был бы в конце поудачливей и ваще трындец "россонери".
Игру смотрел ? Хорошо ещё одно очко увезли из Неаполя.
Во втором тайме Милан несколько раз отскакивал..., ну а Хвича был бы в конце поудачливей и ваще трындец "россонери".
у команд чемпионшипа Англии побольше денег чем у "грандов"
у команд чемпионшипа Англии побольше денег чем у "грандов"
Чемпионы и без Осимхена отнюдь не выглядят потерянными, Политано и Распадори две хорошие банки вогнали и спасли игру.
А под занавес и Хвича дважды мог положить своё, получилась бы суперская вишенка на этом тортике)
Калабрия, хороший защ, сегодня почти съел его, но именно что "почти".
Стоило же Кварацхелии в конце пару раз отклеиться- сразу возникли моменты,
не то чтобы 100%-ные, но в принципе Хвича мог зарёшивать, жаль не вышло..)
Чемпионы и без Осимхена отнюдь не выглядят потерянными, Политано и Распадори две хорошие банки вогнали и спасли игру.
А под занавес и Хвича дважды мог положить своё, получилась бы суперская вишенка на этом тортике)
Калабрия, хороший защ, сегодня почти съел его, но именно что "почти".
Стоило же Кварацхелии в конце пару раз отклеиться- сразу возникли моменты,
не то чтобы 100%-ные, но в принципе Хвича мог зарёшивать, жаль не вышло..)