«Наполи» смог спастись в матче с «Миланом»

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сегодня, 00:40

«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче 10-го тура Серии А (2:2).

Оливье Жиру вывел гостей вперед на 22-й минуте, а на 31-й оформил дубль. Маттео Политано на 50-й отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Джакомо Распадори на 63-й минуте.

У хозяев на 89-й за вторую желтую карточку с поля был удален Натан.

После поединка «Наполи» идет на 4-й строчке (18 очков), «Милан» находится на 3-м месте (22 балла).