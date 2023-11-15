Эль-Гази подал в суд на «Майнц», расторгший с ним контракт

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вчера, 16:03

Полузащитник подал в суд на свой бывший клуб «Майнц», который расторг с ним контракт из-за поста в социальной сети в поддержку Палестины. Футболист направил иск о защите от увольнения в инстанцию по трудовым спорам Майнца. Судебное заседание, скорее всего, начнётся в этом году, самое раннее — в начале декабря.

Эль-Гази пришёл в «Майнц» в сентябре 2023 года в качестве свободного агента и провёл в клубе два месяца. На счету 28-летнего голландца три матча и голевая передача за немецкий клуб.