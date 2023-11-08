Прокуратура хочет, чтобы с Лапорты сняли обвинения по «делу Негрейры»

Прокуратура считает, что с президента «Барселоны» Жоана Лапорты следует снять обвинения по «делу Негрейры».
Антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по «делу Негрейры» в отношении Лапорты, решив, что в июле 2020 года истекает срок давности его возможных преступлений, и он не обязан нести ответственность за выплаты, которые производились сменившими его президентами.
В апелляции прокуроры Луис Гарсия Кантон и Рикардо Санс-Гареа просят Высший суд Барселоны отменить постановление, в рамках которого следственный судья разрешил проводить расследование в отношении Лапорты.
Судья Хоакин Агирре полагает, что срок давности равен 10 годам, а отсчитывается он с момента последней выплаты Негрейре в июле 2018 года. Агирре уверен, что преступление относится к разным президентам, сменявшим друг друга в каталонском клубе, ибо платил всегда клуб.
Прокуроры с позицией судьи не согласны. Они считают, что срок должен исчисляться с моментами завершения президентского срока, а именно с 30 июня 2010 года, поэтому срок действия истек.
А когда судья уходит с пакетом фирменным, тут подозрений намного больше. Спасибо в пакете не передают! Но тем не менее это было. И все равно неприятно звучит для фанатов Мадрида.
Это в Барселоне примитивные люди, что-то там перечисляют, оставляют следы, по которым можно отследить, а тут пару пачек в конверт и делу конец)
А когда судья уходит с пакетом фирменным, тут подозрений намного больше. Спасибо в пакете не передают! Но тем не менее это было. И все равно неприятно звучит для фанатов Мадрида.
Это в Барселоне примитивные люди, что-то там перечисляют, оставляют следы, по которым можно отследить, а тут пару пачек в конверт и делу конец)
Вон пусть идут в столичный клуб, откатами обычно там занимаются, и судьи с фирменными пакетами уходили, где красовался логотип Реала.
Вон пусть идут в столичный клуб, откатами обычно там занимаются, и судьи с фирменными пакетами уходили, где красовался логотип Реала.
Она должна просто снять обвинения.
Она должна просто снять обвинения.