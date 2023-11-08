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Прокуратура хочет, чтобы с Лапорты сняли обвинения по «делу Негрейры»

вчера, 11:16

Прокуратура считает, что с президента «Барселоны» Жоана Лапорты следует снять обвинения по «делу Негрейры».

Антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по «делу Негрейры» в отношении Лапорты, решив, что в июле 2020 года истекает срок давности его возможных преступлений, и он не обязан нести ответственность за выплаты, которые производились сменившими его президентами.

В апелляции прокуроры Луис Гарсия Кантон и Рикардо Санс-Гареа просят Высший суд Барселоны отменить постановление, в рамках которого следственный судья разрешил проводить расследование в отношении Лапорты.

Судья Хоакин Агирре полагает, что срок давности равен 10 годам, а отсчитывается он с момента последней выплаты Негрейре в июле 2018 года. Агирре уверен, что преступление относится к разным президентам, сменявшим друг друга в каталонском клубе, ибо платил всегда клуб.

Прокуроры с позицией судьи не согласны. Они считают, что срок должен исчисляться с моментами завершения президентского срока, а именно с 30 июня 2010 года, поэтому срок действия истек.

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:56
    Incredulous
    Incredulous ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Я вот недавно с пакетом шёл, на котором логотип BMW был, не подскажешь куда обратится, чтобы выплаты от немецкого автогиганта получать.
    Agamaga...............
    Agamaga...............
    вчера в 17:51
    Давно пора все обвинения со всех снять.
    Вон пусть идут в столичный клуб, откатами обычно там занимаются, и судьи с фирменными пакетами уходили, где красовался логотип Реала.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:31
    значит, и снимут
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:50
    Что значит прокуратура хочет?
    Она должна просто снять обвинения.
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 13:09
    Тоже занесли, получается)))
    stromshik
    stromshik ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:44
      Futurista
      Futurista
      вчера в 12:32, ред.
      Не виноватая онсам))...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 12:10
      Ну уже раз прокуратура сказала, то значит что пора завязывать !) Откат принят !))
      Гость
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