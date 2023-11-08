Прокуратура хочет, чтобы с Лапорты сняли обвинения по «делу Негрейры»

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вчера, 11:16

Прокуратура считает, что с президента «Барселоны» следует снять обвинения по «делу Негрейры».

Антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по «делу Негрейры» в отношении Лапорты, решив, что в июле 2020 года истекает срок давности его возможных преступлений, и он не обязан нести ответственность за выплаты, которые производились сменившими его президентами.

В апелляции прокуроры Луис Гарсия Кантон и Рикардо Санс-Гареа просят Высший суд Барселоны отменить постановление, в рамках которого следственный судья разрешил проводить расследование в отношении Лапорты.

Судья Хоакин Агирре полагает, что срок давности равен 10 годам, а отсчитывается он с момента последней выплаты Негрейре в июле 2018 года. Агирре уверен, что преступление относится к разным президентам, сменявшим друг друга в каталонском клубе, ибо платил всегда клуб.

Прокуроры с позицией судьи не согласны. Они считают, что срок должен исчисляться с моментами завершения президентского срока, а именно с 30 июня 2010 года, поэтому срок действия истек.