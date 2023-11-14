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Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

вчера, 17:59

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес отправлен под суд по делу о предполагаемом изнасиловании женщины в ночном клубе 30 декабря 2022 года.

Суд Барселоны ранее отклонил ходатайство адвоката игрока Инеса Гвардиолы о нарушении презумпции невиновности, а также в связи с «параллельным судом», который, как он считает, был совершён в СМИ, что и повлияло на решение судьи. В ближайшие дни соответствующим органам необходимо будет решить, освобождать ли футболиста, как того просила защита бразильца в новом заключении, представленном на прошлой неделе.

У защиты, истца и обвинения есть пять дней, чтобы представить свои доводы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:27
обычные звёздные проблемы ...
shur
shur ответ nt45x9gjh6vd (раскрыть)
вчера в 22:08
...Неймар сам налысо постригся, Авеса принудительно оболванят,
вот такие они у нас бразильские зажигалки...!!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:36
Опять?..
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:20
Что за насилее может быть имея столько бабла ??? Обычный рекет со стороны якобы "потерпевшей" ☝️😉🤣
nt45x9gjh6vd
nt45x9gjh6vd
вчера в 18:17
Очередную звезду хотят развести на деньги
Гость
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