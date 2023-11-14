Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

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вчера, 17:59

Бывший защитник «Барселоны» отправлен под суд по делу о предполагаемом изнасиловании женщины в ночном клубе 30 декабря 2022 года.

Суд Барселоны ранее отклонил ходатайство адвоката игрока Инеса Гвардиолы о нарушении презумпции невиновности, а также в связи с «параллельным судом», который, как он считает, был совершён в СМИ , что и повлияло на решение судьи. В ближайшие дни соответствующим органам необходимо будет решить, освобождать ли футболиста, как того просила защита бразильца в новом заключении, представленном на прошлой неделе.

У защиты, истца и обвинения есть пять дней, чтобы представить свои доводы.