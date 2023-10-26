Прокуратора Швейцарии закрыла дело против президента ФИФА Инфантино

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26 октября 2023, 10:37

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратила уголовное разбирательство против президента ФИФА по так называемому «делу Лаубера». В организации в связи с этим событием выступили с официальным заявлением.

Президент ФИФА Джанни Инфантино всегда действовал абсолютно корректно и законно в отношениях со швейцарскими прокурорами, которые вели расследование в отношении «старой ФИФА »! Новая ФИФА сегодня — это чистая, хорошо управляемая и надёжная организация, работающая в соответствии с высочайшими стандартами этики и управления. ФИФА с глубоким удовлетворением принимает к сведению решение двух чрезвычайных федеральных прокуроров, Ханса Маурера и Ульриха Ведера, прекратить и окончательно закрыть дело против Джанни Инфантино в связи с так называемым «делом Лаубера». Г-н Маурер и г-н Ведер были назначены на эту должность после того, как предыдущий чрезвычайный прокурор был справедливо отстранён от должности Федеральным уголовным судом Швейцарии в 2021 году за явную предвзятость. Результат этого расследования, очевидно, совершенно неудивителен. Удивительно лишь то, как долго пришлось ждать столь очевидного вывода.

Также сам Инфантино высказался по этому поводу.

Это полная и ясная победа для меня, новой ФИФА и правосудия! Сейчас всем очевидно, что обвинения против меня были обычными попытками бедных, завистливых и коррумпированных людей подорвать мою репутацию. Если у этих людей ещё осталось хоть какое‑то достоинство, то им следует хотя бы проявить порядочность и извиниться за свои действия и причинённый мне и нашей организации ущерб. Расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, защищая исключительно интересы ФИФА и мирового футбола.

Стоит напомнить, что расследование в отношении 53-летнего функционера велось с июля 2020 года. Инфантино обвиняли в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны, а также воспрепятствовании уголовному преследованию за его тайные встречи в 2016 и 2017 годах с бывшим федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером.