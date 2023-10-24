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Суд Евросоюза вынесет вердикт по Суперлиге в конце года

24 октября 2023, 14:53

Суд Евросоюза вынесет решение по Суперлиге 21 декабря.

Проект турнира был запущен 18 апреля 2021 года, основателями стали «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

Однако уже 21-го числа после угроз УЕФА дисквалифицировать всех участников из соревнований под своей эгидой и запретить игрокам выступать за национальные сборные было объявлено о приостановке деятельности турнира. 31 мая Суперлига подала иск в Европейский суд против ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции.

В итоге из состава Суперлиги вышли все, кроме «сине-гранатовых» и «сливочных». В феврале 2023 года сообщалось, что сторонники проекта собираются запустить его новую версию.

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pomor45
pomor45
24 октября в 20:12
Ну, это пока у Евросоюза есть возможность щёки надувать.
idres
idres
24 октября в 16:43
Ну да... одни клубы будут зарабатывать, а другие.... и почему у англичан 5 клубов а у других по три и где германия....
28p79z6cfuuc
28p79z6cfuuc
24 октября в 15:24
Там уже до суда вся кодла разбежалась
Гость
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