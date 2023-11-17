Винисиус получил травму в матче с Колумбией

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение в матче с Колумбией в отборе на чемпионат мира 2026 года (1:2).
На 27-й минуте нападающего заменил Жоао Педро. К левому бедру футболиста «Реала» был прикреплён пакет со льдом.
Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение в матче с Колумбией в отборе на чемпионат мира 2026 года (1:2).
На 27-й минуте нападающего заменил Жоао Педро. К левому бедру футболиста «Реала» был прикреплён пакет со льдом.
Пардон, подгорает немного, ну сколько можно-то. Травма на травме.
Пардон, подгорает немного, ну сколько можно-то. Травма на травме.