Винисиус получил травму в матче с Колумбией

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вчера, 12:31

Форвард сборной Бразилии получил повреждение в матче с Колумбией в отборе на чемпионат мира 2026 года (1:2).

На 27-й минуте нападающего заменил Жоао Педро. К левому бедру футболиста «Реала» был прикреплён пакет со льдом.