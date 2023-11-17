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Винисиус получил травму в матче с Колумбией

вчера, 12:31

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение в матче с Колумбией в отборе на чемпионат мира 2026 года (1:2).

На 27-й минуте нападающего заменил Жоао Педро. К левому бедру футболиста «Реала» был прикреплён пакет со льдом.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:57
Что то травмы игроков Реала преслелуют, скорейшего Вини выздоравления
112910415
112910415
вчера в 17:34, ред.
У Реала перебор травмированных (
протон
протон ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:09
Да уж, просто какая эпидемия травм обрушилась на Мадрид. Практически все топ-клубы страдают от аномального количества травм. Здоровья Вини и скорейшего возвращения на поле.
протон
протон
вчера в 17:04
Ну да, конечно, мало травм в Мадриде. Хотя бы атака была более-менее живая, в то время как в центре поля вообще никого не осталось, кроме стариков) Правильно, давайте ещё и Вини травмируется.
Пардон, подгорает немного, ну сколько можно-то. Травма на травме.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:25
Еще и Камавинга травмировался. Интересно, как теперь будет Реал выходить из положения
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Надеюсь на не серьёзность травмы .
Скорейшего выздоровления в любом случае.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:18
Скоро во всех заголовках: "Мне дали по ноге, потому что я черный"
7dq4vetr2ppk
7dq4vetr2ppk
вчера в 12:48
Что-то не фартит Бразилии последнее время
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