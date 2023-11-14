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Эдегор пропустил три матча «Арсенала» из-за сотрясения мозга

вчера, 14:46

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор пропустил матчи против «Ньюкасла», «Севильи» и «Бёрнли» из-за сотрясения мозга. Игрок получил удар мячом в лицо во время тренировки. Попадание оказалось достаточно сильным. В ходе обследования у Эдегора было выявлено сотрясение мозга.

Согласно правилам, после данного повреждения игроки должны отдыхать в течение шести дней. Если никаких симптомов не будет выявлено, то можно приступить к тренировкам. Ожидается, что Эдегор вернётся в состав «Арсенала» после международной паузы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:12
Здоровья капитану. Пока пацаны тащат, но с Мартином будем сильнее)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:12
Сотрясение мозга , может повлечь за собой различные осложнения и может эта пауза как нельзя кстати, а игроку скорейшего восстановления без последствий.
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