Эдегор пропустил три матча «Арсенала» из-за сотрясения мозга

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вчера, 14:46

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии пропустил матчи против «Ньюкасла», «Севильи» и «Бёрнли» из-за сотрясения мозга. Игрок получил удар мячом в лицо во время тренировки. Попадание оказалось достаточно сильным. В ходе обследования у Эдегора было выявлено сотрясение мозга.

Согласно правилам, после данного повреждения игроки должны отдыхать в течение шести дней. Если никаких симптомов не будет выявлено, то можно приступить к тренировкам. Ожидается, что Эдегор вернётся в состав «Арсенала» после международной паузы.