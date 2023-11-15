Неймар переживает самую тяжёлую травму в своей карьере

Главный врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающего «Аль-Хиляля» и пятикратных Чемпионов мира ждёт длительное восстановление после повреждения передней крестообразной связки левого колена и разрыва мениска.

Неймар хорошо восстанавливается, но находится на начальном этапе. Это очень сложная травма, у него разрыв связки, ему нужно какое‑то время не быть на ногах. Предстоит длительная реабилитация. Неймар понимает серьёзность полученного повреждения. Это была его третья операция в профессиональной карьере. Это самое серьёзное повреждение, которое он получал, восстановление потребует больше времени, чем предыдущие. Нужно, чтобы он был сосредоточен на восстановлении.