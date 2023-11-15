Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Неймар переживает самую тяжёлую травму в своей карьере

вчера, 16:17

Главный врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающего «Аль-Хиляля» и пятикратных Чемпионов мира Неймара ждёт длительное восстановление после повреждения передней крестообразной связки левого колена и разрыва мениска.

Неймар хорошо восстанавливается, но находится на начальном этапе. Это очень сложная травма, у него разрыв связки, ему нужно какое‑то время не быть на ногах. Предстоит длительная реабилитация. Неймар понимает серьёзность полученного повреждения. Это была его третья операция в профессиональной карьере. Это самое серьёзное повреждение, которое он получал, восстановление потребует больше времени, чем предыдущие. Нужно, чтобы он был сосредоточен на восстановлении.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камавинга пропустит ноябрьские матчи сборной Франции
Сегодня, 09:34
Эдегор пропустил три матча «Арсенала» из-за сотрясения мозга
14 ноября
У Гюсто травма колена, в ноябре он не сыграет за молодёжную сборную Франции
14 ноября
Слухи«Реал» не планирует форсировать восстановление Гюлера
14 ноября
Локателли пропустит ближайшие матчи сборной Италии
13 ноября
Спаллетти рассказал, почему Удоджи не сыграет за сборную Италии в ноябре
13 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:11
теперь надо бы многое пересмотреть ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:12
Еще несколько лет мог играть на хорошем уровне!!!
war4ar
war4ar
вчера в 21:36
Все, кто уехал к Арабам, на текущий момент , это уже все; потрачено. Да и чего ему попу рвать , денег вагон, с арабов ещё больше состригет. Попинает мячишку ещё годик другой и на покой
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:09
Обязательно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:56
Мало кто после такой травмы возвращался на прежний уровень...
Тем более года поджимают!
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:24
Уходя из Барселоны поставил крест своей карьере!
DXTK
DXTK
вчера в 20:23
После такой травмы Можно считать что Неймар уже закончил с футболом, во время подписал контрак с Хилялем.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:29
Неймар сам виноват - он играет в травмоопасный футбол.
112910415
112910415
вчера в 18:40
и молодость-то прошла (
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:39
Нет ничего тяжелее психологической травмы, когда даже ночью тебе снится, что ты обводишь соперника и забиваешь гол. Выдающийся футболист. Надеюсь и уверен, что он ещё порадует нас своем индивидуальным мастерством.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:39
Кайфует он а не переживает!
Elliada
Elliada
вчера в 17:38
Самое печальное, что Неймар ничего из этой травмы не вынесет. Никаких уроков. Не изменит свой рацион, не станет больше заниматься, не поменяет свой образ жизни. Выздоровеет, поиграет пару месяцев и снова травма. Тренеру сборной нужно строить игру без учета Неймара.
протон
протон
вчера в 17:25
Карнавальщику здоровья, действующему покер-фристайлеру футбола)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:58
Смотришь на Неймара..., он в каждом матче раз по 5 катается по полю, думаешь что у него травма тяжёлая.... Накаркал....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ memphis (раскрыть)
вчера в 16:54
В 32 хоть в Атлетико хоть в Баварию, я думаю
memphis
memphis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:40
Что? Каким образом?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:33
Надеюсь Нэй выздоровит и накидает ещё полную авоську барсе
shur
shur
вчера в 16:31
...и как после этого против него "дышать"........???!!!
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:22
У него эта травма началась после перехода в ПСЖ.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 16:22
Есть время и голову подлечить.. Надо..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 