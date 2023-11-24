Врач «Карабаха»: «Можно сказать, что Лунёв восстановился от травмы»

Врач «Карабаха» Гена Кислари рассказал о восстановлении после травмы вратаря команды .

На данный момент состояние у Андрея Лунёва удовлетворительное. Сегодня третий день, как приступил к тренировкам с командой в общей группе. До этого мы работали с ним индивидуально, первые дни были занятия частичные, вчера только начал более интенсивно заниматься в общей группе. Может быть, есть где-то боли, но они позволяют ему тренироваться нормально. Можно говорить, что Андрей Лунёв восстановился от травмы и сможет сыграть в ближайшем матче.