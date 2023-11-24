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Врач «Карабаха»: «Можно сказать, что Лунёв восстановился от травмы»

24 ноября 2023, 13:35

Врач «Карабаха» Гена Кислари рассказал о восстановлении после травмы вратаря команды Андрея Лунёва.

На данный момент состояние у Андрея Лунёва удовлетворительное. Сегодня третий день, как приступил к тренировкам с командой в общей группе. До этого мы работали с ним индивидуально, первые дни были занятия частичные, вчера только начал более интенсивно заниматься в общей группе. Может быть, есть где-то боли, но они позволяют ему тренироваться нормально. Можно говорить, что Андрей Лунёв восстановился от травмы и сможет сыграть в ближайшем матче.

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Все комментарии
f37vmqhnz39p
f37vmqhnz39p
24 ноября 2023 в 19:25
Ждём возвращения Андрея на поле и задействия его в сборной
112910415
112910415
24 ноября 2023 в 17:05
спешить только не надо
shlomo
shlomo
24 ноября 2023 в 14:15
Вы главное на 100% будьте уверены, что он восстановился, а то выражение "можно сказать" как то неубедительно звучит.
sihafazatron
sihafazatron
24 ноября 2023 в 13:49
Значит скоро сыграет
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