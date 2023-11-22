Врач Безуглов прокомментировал травму Гави

Главный футбольный врач ЦСКА дал комментарий касательно травмы полузащитника «Барселоны» .

Средний возраст разрывов передней крестообразной связки среди профессиональных футболистов – 25 лет. Но рвут и совсем молодые ребята, и совсем взрослые. Насчёт влияния большого количества игр на такие травмы – вопрос точно спорный. Ребят, которые играют в таком количестве, в таком юном возрасте и на таком уровне, лишь единицы. Пока ещё просто нет никакой статистики на этот счёт. А на разрыв «крестов» влияет множество факторов, включая генетические.