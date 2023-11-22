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Врач Безуглов прокомментировал травму Гави

вчера, 18:42

Главный футбольный врач ЦСКА Эдуард Безуглов дал комментарий касательно травмы полузащитника «Барселоны» Гави.

Средний возраст разрывов передней крестообразной связки среди профессиональных футболистов – 25 лет. Но рвут и совсем молодые ребята, и совсем взрослые. Насчёт влияния большого количества игр на такие травмы – вопрос точно спорный. Ребят, которые играют в таком количестве, в таком юном возрасте и на таком уровне, лишь единицы. Пока ещё просто нет никакой статистики на этот счёт. А на разрыв «крестов» влияет множество факторов, включая генетические.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:07
Не могу утверждать, но имею сомнения, что также надо пересмотреть тренировочный цикл Барсы. Весь тренерский состав такой же зелёный, как и Чави как тренер. Что-то много травм и почти одинаковых. Да были столкновения, но что-то очень много из. Команда вялая, или недостаточно натренированная и слабая, или перегруженная и игроки выходят на поле как трупы. Не хватает физики, больше 60 минут не могут играть. Явно видно, что выдыхаются, или скажу ещё раз, чересчур перегружены и не тянут…. хоть сейчас кто-то то должен заняться этими вопросами? кто-то же должен обратить внимание на состояние команды?….Естественно смотрят и наблюдают, но раз ничего не меняется, значит плохо смотрят. Никто даже не заикнулся, что Гави перегружен и нуждается в отдыхе. Реал взял и поменял этих смотрителей одним махом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Вообщем никакой конкретики. Такое и я бы сказал.
adekvat
adekvat
вчера в 19:03
А Губернеев что молчит, ему я больше доверяю. Человек из гребли разбирается во всем.
Гость
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