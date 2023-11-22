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Деку: «Гави – футболист, которого невозможно заменить»

вчера, 17:11

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о важности полузащитника Гави для команды.

На данный момент Гави – футболист, которого невозможно заменить. На рынке нет доступных исполнителей, способных выполнять его работу, футболистов с таким характером и талантом.

Разговоры о замене Гави – ошибка. Не стоит полагать, что мы собираемся найти игрока, который его заменит. У нас не получится.

Мы не будем сходить с ума из-за травмы Гави. Это печальная новость и для него, и для клуба, но мы его не сможем заменить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:16
Давайте Роке в студию . Без голов матчей не выграешь , а сейчас с этим большие проблемы .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:03
Слишком завышенные оценки. Бесспорно, техничный, талантливый, но всячески замедляющий темп игры футболист.Таких техничных в испанских, а также португалоговорящих странах - пруд пруди. Я бы на месте тренера и специалистов расстроился, если бы вышел из строя падкий на голы нападающий, а Гави...
shur
shur
вчера в 19:02, ред.
...ребятушки, ну разговор не о чём ,ну всего лишь 19-лет пацану, какая незаменимость, он ещё на полноценную футбольную карьеру не наиграл!
Конечно здоровья парню, а в жизни всё по другому устроено, как нового поставят так старое и забудется!
6jnhbshbz33w
6jnhbshbz33w
вчера в 17:52
Незаменимых людей нет, так что думать надо о вариантах замены
drug01
drug01
вчера в 17:35
Просто не повезло парню!!!! Только желаем ему здоровья!!!!
Гость
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