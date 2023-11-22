Деку: «Гави – футболист, которого невозможно заменить»

Спортивный директор «Барселоны» высказался о важности полузащитника для команды.

На данный момент Гави – футболист, которого невозможно заменить. На рынке нет доступных исполнителей, способных выполнять его работу, футболистов с таким характером и талантом.

Разговоры о замене Гави – ошибка. Не стоит полагать, что мы собираемся найти игрока, который его заменит. У нас не получится.

Мы не будем сходить с ума из-за травмы Гави. Это печальная новость и для него, и для клуба, но мы его не сможем заменить.