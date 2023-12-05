Президент ПСЖ пытается убедить Мбаппе продлить контракт .

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сегодня, 17:06

Контракт нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции со своим клубом истекает летом 2024 года. Через месяц игрок может вести переговоры с другими командами. У ПСЖ осталось мало времени, чтобы уговорить Мбаппе остаться.

Президент парижан пытается убедить Килиана, используя два аргумента. Во-первых Олимпийские игры, которые пройдут в Париже (Мбаппе родился в пригороде Парижа). ПСЖ разрешит французу принять в них участие (пройдут с 26 июля по 11 августа). Во-вторых Аль-Хелаифи уповает на то, что Мбаппе может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1. На данный момент нападающий ПСЖ имеет в своём активе 179 голов. На первом месте находится Делио Оннис с 299 мячами.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 18 матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, в которых забил 18 мячей и отдал 2 голевых передачи.