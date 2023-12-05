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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

Президент ПСЖ пытается убедить Мбаппе продлить контракт

сегодня, 17:06

Контракт нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе со своим клубом истекает летом 2024 года. Через месяц игрок может вести переговоры с другими командами. У ПСЖ осталось мало времени, чтобы уговорить Мбаппе остаться.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи пытается убедить Килиана, используя два аргумента. Во-первых Олимпийские игры, которые пройдут в Париже (Мбаппе родился в пригороде Парижа). ПСЖ разрешит французу принять в них участие (пройдут с 26 июля по 11 августа). Во-вторых Аль-Хелаифи уповает на то, что Мбаппе может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1. На данный момент нападающий ПСЖ имеет в своём активе 179 голов. На первом месте находится Делио Оннис с 299 мячами.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 18 матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, в которых забил 18 мячей и отдал 2 голевых передачи.

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Все комментарии
83haz5zc4453
83haz5zc4453
сегодня в 18:23, ред.
Скажите что в Реале на него так играть не будут как в колхозном ПСЖ,Африканец и останется!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:51, ред.
Вон Кейн оставил рекорд Ширера ради хоть какого то трофея, и Мбаппе откажется от рекорда Делио Онниса ради победы в лч с Реалом и ради золотого мяча.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 17:47
Мбаппе получил от арабов достаточно миллионов , чтобы обеспечить себя и семью. Теперь настало время для получения Золотого Мяча побеждать с РЕАЛОМ в Лиге Чемпионов.
3ton
3ton
сегодня в 17:44
Есть только один весомый аргумент - это много денег 😂😂
Elliada
Elliada
сегодня в 17:40
Так себе способы убеждения. Во-первых, его любой клуб отпустит на Олимпиаду. Во-вторых, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1, Мбаппе нужно забить 121 гол. Мбаппе забивает 30 голов за сезон в Лиге 1. То есть, ему нужно 4 года, чтобы побить рекорд. Не думаю, что Мбаппе согласится остаться на 4 года в Париже.
nqhpdkwy6n4y
nqhpdkwy6n4y
сегодня в 17:27
Олимпиада, рекорды, а еще новая темно-синяя майка, соглашайся, Килиан.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:25
Президент ПСЖ пытается убедить Мбаппе продлить контракт .
Я думаю что эта тема по поводу Мбаппе ,как говорится уже у всех в печёнках сидит . И даже если бы не только президент ПСЖ его умолял и предлагал огромный куш, но и президент Франции Макрон уже не как не повлияют на то что время пребывания Мбаппе в фермерской Лиги 1 уже подошло к своему логическому концу . И то что с ПСЖ Килиану никогда не видать кубок Лиги Чемпионов, это уже надо воспринимать как данность . Потому что и в этом сезоне ПСЖ всего в пяти матчах одержал всего две победы в групповой стадии . На а если даже ПСЖ выйдет из группы, то ничего хорошего их не ждёт . Сейчас в составе ПСЖ уже нет ни Месси, ни Неймара с которыми они не смогли ничего противопоставить в Лиге Чемпионов, а сейчас тем более вариантов нет, от слова Абсолютно . А для Мбаппе стать обладателем Кубка Лиги Чемпионов находится в приоритете и никакая Олимпиада не сдержит его переход в Реал , где его уже с хлебом солью ждёт Флорентино Перес !)
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:23, ред.
В ПСЖ можно очень много рекордов переписать, ведь клуб ещё очень молодой. Но Мбаппе можно забыть тогда про золотой мяч, только он если реально не вытянет французский клуб на победу в Лиге чемпионов. А также, скорее всего, забыть про звезду первой величины в истории футбола. В этом норвежец, скорее всего, его опередит на дистанции.

С другой стороны за такие деньги люди могли могут многое себе позволить потерять. Очень в юном возрасте современные реалии поставили перед неокрепшей психикой такие сложные вариации.
112910415
112910415
сегодня в 17:22
ух ты !
аргументы полностью неотразимые ! ))
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:18
Во Франции, похоже, очень любят сериалы. Или это скорее в Катаре?
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