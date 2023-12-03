Вагнер Лав объявил об уходе из бразильского клуба «Спорт Ресифи»

Нападающий Вагнер Лав в своих соцсетях объявил, что покидает клуб «Спорт Ресифи».
39-летний форвард принял решение не продлевать контракт с бразильской командой.
Ранее агент Вагнера Лава заявил, что футболист хочет вернуться в ЦСКА.
Нападающий Вагнер Лав в своих соцсетях объявил, что покидает клуб «Спорт Ресифи».
39-летний форвард принял решение не продлевать контракт с бразильской командой.
Ранее агент Вагнера Лава заявил, что футболист хочет вернуться в ЦСКА.
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