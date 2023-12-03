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ГлавнаяНовостиКонтрактыБразилия. Серия B 2023

Вагнер Лав объявил об уходе из бразильского клуба «Спорт Ресифи»

сегодня, 11:48

Нападающий Вагнер Лав в своих соцсетях объявил, что покидает клуб «Спорт Ресифи».

39-летний форвард принял решение не продлевать контракт с бразильской командой.

Ранее агент Вагнера Лава заявил, что футболист хочет вернуться в ЦСКА.

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Все комментарии
Omanga
Omanga
сегодня в 13:54
Нежели хочет блеснуть в пердиве?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:36
По слухам в Зенит. Марио просит, чтобы козла в домино забивать на лавке!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ нечитайло (раскрыть)
сегодня в 13:32
Любезный, а не подскажите где играет Левандовский и сколько ему лет ? )))
lotsman
lotsman
сегодня в 13:02
Теперь возвращение в ЦСКА? Или как?
vk2svj86wgne
vk2svj86wgne
сегодня в 12:52
В 39лет пусть отдыхает, а он ещё грезит армейцами где прошёл его пик,или хочет развести их ещё на сезон,за старые заслуги
Vladrad
Vladrad
сегодня в 12:37
В цска самый раз для отправке в пердив, будет помогать Зеболло тренировать манекены.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 12:33
Скорее всего , Вагнер ждет приглашения от саудовских клубов.
nubom
nubom
сегодня в 12:09
Пора в Зенит на пенсию. С Фернандесом в домино на лавке стучать...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:05
10 лет прошло после ЦСКА. Покидало его: Китай, Бразилия, Франция, Казахстан, Англия.
Стучаться обратно бесполезно.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:58
в таком возрасте вряд ли куда возьмут
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