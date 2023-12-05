«Краснодар» предложил Батчи новый контракт

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сегодня, 09:57

«Краснодар» ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником . Данную информацию подтвердил агент футболиста Эдуардо Мариньо.

Клуб предложил Батчи новый контракт, но сейчас рано о чём-то говорить. Мы ещё ничего не подписывали. Идут переговоры.

Батчи выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его действующий контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне анголец сыграл 21 матч, забил мяч и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 3,5 миллиона евро.