«Реал» продлил контракт с украинским вратарём

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сегодня, 12:03

В 2018 году «Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины до 2025 года. Но не объявил об этом официально.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». В текущем сезоне на его счету 7 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых он пропустил 4 мяча и 4 игры отыграл на «ноль». Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в 5 миллионов евро.