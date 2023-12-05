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«Реал» продлил контракт с украинским вратарём

сегодня, 12:03

В 2018 году «Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины Андреем Луниным до 2025 года. Но не объявил об этом официально.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». В текущем сезоне на его счету 7 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых он пропустил 4 мяча и 4 игры отыграл на «ноль». Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:51
Для запасного он вполне неплох.
112910415
112910415
сегодня в 12:51
стоИт - то неплохо парень
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:38
Добрый день, Виктор. Он прилично стоит в целом, хотя откровенных вызовов у него и не было за время отсутствия Кепы, потому что "Реал" всех громил просто в основном.

Но вот впереди, если он останется стоять, уже будут достойные испытания, тот же "Бетис", с которым играть после "Алавеса", всего две игры проиграл. Но не факт, что он останется, ходят слухи, что "Реал" на него не рассчитывает в перспективе, и Анчелотти будет отдавать предпочтение Кепе, когда он восстановится, по крайней мере, комментаторы "Окко" намекали в последних матчах.
Capral
Capral
сегодня в 12:20
По игре с Наполи совсем не впечатлил.
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