У «Барселоны» есть возможность бесплатно разорвать контракт с Левандовским

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» раньше срока окончания своего контракта, который рассчитан до лета 2026 года.
По данным источника, в соглашении между поляком и каталонским клубом есть пункт, согласно которому, если форвард проведёт менее 55% матчей за «сине-гранатовых» в сезоне 2024/25, то «Барселона» сможет бесплатно разорвать контракт с футболистом.
Если это произойдёт, то такое развитие событий позволит «Барселоне» сэкономить около 22,3 миллиона фунтов на зарплате Левандовского.
Вот там, где есть способы совершить Дурь, у Барселоны, в последние годы, появляются "возможности".
Крутой центрфорвард - фигура, которая даже если и сама не забивает, то создаёт предпосылки для взятия ворот. Это аксиома.
Да. У Левандовски безголевой период..., но убери его и все лайтовые проходы вингеров канут в лету - защита соперника сконцентрируется уже на них.
Вот там, где есть способы совершить Дурь, у Барселоны, в последние годы, появляются "возможности".
Крутой центрфорвард - фигура, которая даже если и сама не забивает, то создаёт предпосылки для взятия ворот. Это аксиома.
Да. У Левандовски безголевой период..., но убери его и все лайтовые проходы вингеров канут в лету - защита соперника сконцентрируется уже на них.