У «Барселоны» есть возможность бесплатно разорвать контракт с Левандовским

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сегодня, 14:04

Нападающий может покинуть «Барселону» раньше срока окончания своего контракта, который рассчитан до лета 2026 года.

По данным источника, в соглашении между поляком и каталонским клубом есть пункт, согласно которому, если форвард проведёт менее 55% матчей за «сине-гранатовых» в сезоне 2024/25, то «Барселона» сможет бесплатно разорвать контракт с футболистом.

Если это произойдёт, то такое развитие событий позволит «Барселоне» сэкономить около 22,3 миллиона фунтов на зарплате Левандовского.