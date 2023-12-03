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У «Барселоны» есть возможность бесплатно разорвать контракт с Левандовским

сегодня, 14:04

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» раньше срока окончания своего контракта, который рассчитан до лета 2026 года.

По данным источника, в соглашении между поляком и каталонским клубом есть пункт, согласно которому, если форвард проведёт менее 55% матчей за «сине-гранатовых» в сезоне 2024/25, то «Барселона» сможет бесплатно разорвать контракт с футболистом.

Если это произойдёт, то такое развитие событий позволит «Барселоне» сэкономить около 22,3 миллиона фунтов на зарплате Левандовского.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:22
К чему эта статья?
Agamaga_
Agamaga_ ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 18:11
Мы говорим о фактах? Я сказал, что он стал лучшим бомбардиром и выиграл Лигу. Кто-то там отдал бы столько то передач - это из области фантастики.
Лева нап таранного типо, он сыграл ключевую роль впереди. Защита сделала свою работу, он свою.
Но как можно говорить, что это провальный трансфер, если он стал лучшим в лиге? Никто не ожидал от него сотни голов. Это выдумка! Пусть приходят такие же "деревянные", но выигрывают чемпионат каждый год.
Нынешняя Барселона не может себе позволить покупать дорогих игроков, а он покинул Баварию в шикарном состоянии.
Imrebellion
Imrebellion ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 18:01
Шутишь?? Что-что он сделал с Бензема?? с 23 голами за сезон, у Бенза 19 сыграв на 10 матчей меньше. Да и вообще, что тот, что другой это какой-то уровень полузащитников по голам. Спросите Беллингема. Или вон Мюллер еще столько же ассистов дал бы, любой другой хавбек Сити также. Пользу нападающего можно увидеть в общих голах команды. Барса забила на уровне Атлетико, меньше Реала. Стали чемпионами сугубо благодаря защите и вратарю в прошлом году. Смысл моего коммента в стратегическом выборе. Взяли очередной оверхайп, сделали ставку на сотни голов поляка в Испании, оказывается не всё так просто. И это мы не говорим об игре, все видят деревянность и прямолинейность поляка. От страйкера Барсы ожидается многое. Если он не может на классе решать, то значит каталонцы снизили требования к себе.
ABir
ABir
сегодня в 17:40
Как это мило, по человечески, по европейски. И ничего личного, только бизнес.
112910415
112910415
сегодня в 17:30
не надо вот этих хитростей
Agamaga_
Agamaga_ ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 16:26
Тупейший трансфер? Он же за пояс оставил Бензема и выиграл Ла Лигу сходу. Прекрасный трансфер!
c4h8v4xf6zgb
c4h8v4xf6zgb
сегодня в 16:04
А какой гений заключил с ним контракт до 2026 года?)) Ему же тогда 38 будет вроде. Да ещё с такой зарплатой.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:23
Грязные игры барсы
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:19
Это был очередным тупейшим трансфером. Думали что забивной форвард Баварии придет в Барсу и начнет клепать 40+голов в ЛаЛиги. Ну а че? он же так делал в Бундесе! Трансферы Коутиньо, Дембеле, Гризмана ничему не научили. Им нужно искать стилистически подходящих игроков без альтернативы, а не играть в казино
68677nu9zzcw
68677nu9zzcw
сегодня в 14:55
Разорвать и не жалеть, трансфер поляка,одно из разочарований
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:47, ред.
Разорвать разорвут..., а кого поставят вместо него ?
Вот там, где есть способы совершить Дурь, у Барселоны, в последние годы, появляются "возможности".
Крутой центрфорвард - фигура, которая даже если и сама не забивает, то создаёт предпосылки для взятия ворот. Это аксиома.
Да. У Левандовски безголевой период..., но убери его и все лайтовые проходы вингеров канут в лету - защита соперника сконцентрируется уже на них.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:10
Он уже свое отыграл.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:09
Пусть его агент уже начинает суетиться у саудитов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:06
Это фиаско для поляка).
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