Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

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сегодня, 09:37

Экс-футболисты и будут тренерами сборной Пути РПЛ на Матче звёзд Кубка России. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) Кирилл Терешин.

Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких «учеников» элитной группы нашей Академии. Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмёт к себе в тренерский штаб Александра Мостового и ещё одного звёздного ученика. Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов.