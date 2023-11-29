Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Экс-футболисты Александр Мостовой и Сергей Овчинников будут тренерами сборной Пути РПЛ на Матче звёзд Кубка России. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.
Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких «учеников» элитной группы нашей Академии. Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмёт к себе в тренерский штаб Александра Мостового и ещё одного звёздного ученика. Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов.
Матч звёзд состоится 16 декабря на Live Арене в Сколково. В нём примут участие футболисты команд Пути РПЛ, Пути регионов и медиаклубов.