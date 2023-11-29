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Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

сегодня, 09:37

Экс-футболисты Александр Мостовой и Сергей Овчинников будут тренерами сборной Пути РПЛ на Матче звёзд Кубка России. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких «учеников» элитной группы нашей Академии. Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмёт к себе в тренерский штаб Александра Мостового и ещё одного звёздного ученика. Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов.

Матч звёзд состоится 16 декабря на Live Арене в Сколково. В нём примут участие футболисты команд Пути РПЛ, Пути регионов и медиаклубов.

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Все комментарии
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g2ut8qvc537w
сегодня в 10:33
Это отличная новость! Она говорит о том, что футбол в России развивается и привлекает новых тренеров и игроков. Матч звезд Кубка России - это важное событие для всех любителей футбола, и я уверен, что он будет проходить на высоком уровне. Александр Мостовой и Сергей Овчинников - опытные тренеры, которые смогут помочь команде добиться успеха. Также радует, что мероприятие пройдет на Live Арене в Сколково - это значит, что организаторы уделяют большое внимание качеству проведения мероприятия.
112910415
112910415
сегодня в 10:20
радостное волнение в рядах экспертов
sjr54wsc4ztq
sjr54wsc4ztq
сегодня в 09:40
Вот и наступил звёздный тренерский час Царя!
Гость
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