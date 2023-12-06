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Акинфеев рассказал, почему всю клубную карьеру выступает под 35-м номером

сегодня, 14:57

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал историю появления 35-го номера, под которым он выступает на протяжении всей своей карьеры в клубе.

35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко. Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешёл в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер. Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали». В дубле у меня вообще 56-й был. Я не считаю нужным на какие-то цифры смотреть: 1-й, 10-й, 20-й... Главное, чтобы человек играл, и играл хорошо. Мне дали этот номер и потом, когда Веня Мандрыкин ушёл, мне предлагали 1-й, но как-то я с ним сроднился уже. Понятно, в сборной 1-й всё время был, потому что нельзя было под своим играть. В юношеских командах тоже всё время 1-й был, а здесь как-то мне стал родной, и я не хотел его менять. Вся моя карьера прошла под ним, и так получается, что он счастливый для меня.

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Все комментарии
btv8yuwzd78q
btv8yuwzd78q
сегодня в 16:53
Интересно, что Акинфеев не придает большого значения номеру на футболке, считая, что главное - это игра футболиста. Это подчеркивает его профессионализм и умение сосредоточиться на игре, а не на внешних факторах.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:51
Правильно, Игорь. Успешная игра не от номера зависит, а от мастерства игрока. А Игорь может показывать мастерство и под первым номером, и под сотым.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:25
Достойно нёс номер!)
Kosmos58
Kosmos58 ответ 23qnwfv5wm5r (раскрыть)
сегодня в 16:04
Намёк понял!
23qnwfv5wm5r
23qnwfv5wm5r
сегодня в 15:50
Под 43-м номером Ииихарю было бы круче и заслуженнее
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:02
Хундай подарили 35, поэтому и играл под этим...
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