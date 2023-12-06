Акинфеев рассказал, почему всю клубную карьеру выступает под 35-м номером

Вратарь ЦСКА рассказал историю появления 35-го номера, под которым он выступает на протяжении всей своей карьеры в клубе.

35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко. Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешёл в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер. Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали». В дубле у меня вообще 56-й был. Я не считаю нужным на какие-то цифры смотреть: 1-й, 10-й, 20-й... Главное, чтобы человек играл, и играл хорошо. Мне дали этот номер и потом, когда Веня Мандрыкин ушёл, мне предлагали 1-й, но как-то я с ним сроднился уже. Понятно, в сборной 1-й всё время был, потому что нельзя было под своим играть. В юношеских командах тоже всё время 1-й был, а здесь как-то мне стал родной, и я не хотел его менять. Вся моя карьера прошла под ним, и так получается, что он счастливый для меня.