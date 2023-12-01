Тен Хаг по-прежнему доверяет Онане

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сегодня, 14:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» по-прежнему верит в голкипера .

В текущем сезоне вратарь допускает ошибки, которые меняют ход игры. Например, в поединке с «Галатасараем» футболист дважды неправильно оценил ситуацию, что привело к ничьей (3:3).

Тен Хаг считает, что Онана сможет со всем справиться, а его положительные качества значительнее его недостатков. Рулевой полагает, что Онана вписывается в его игровую философию.