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ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Тен Хаг по-прежнему доверяет Онане

сегодня, 14:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг по-прежнему верит в голкипера Андре Онану.

В текущем сезоне вратарь допускает ошибки, которые меняют ход игры. Например, в поединке с «Галатасараем» футболист дважды неправильно оценил ситуацию, что привело к ничьей (3:3).

Тен Хаг считает, что Онана сможет со всем справиться, а его положительные качества значительнее его недостатков. Рулевой полагает, что Онана вписывается в его игровую философию.

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Все комментарии
pgk2prgt9nc9
pgk2prgt9nc9
сегодня в 17:21
Это должно вселить в него уверенность и помочь справиться с ошибками в будущем.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 16:58
Без Онаны МЮ уже будут не той командой к который мы уже привыкли...В воротах Онана,в защите Магвайер,это всегда интересно и увлекательно
112910415
112910415
сегодня в 16:57
классно, что доверяет !
а тренеру-то доверяет кто-нибудь ?
shur
shur
сегодня в 16:12
...кикие эпитеты - вера, качества, значимость, игровая философия...
а МЮ всё там же !!! Кстати, Всех с Днём Хоккея,ребятушки!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:31
Играл бы Де Хеа лучше
Гость
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