Тен Хаг по-прежнему доверяет Онане

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг по-прежнему верит в голкипера Андре Онану.
В текущем сезоне вратарь допускает ошибки, которые меняют ход игры. Например, в поединке с «Галатасараем» футболист дважды неправильно оценил ситуацию, что привело к ничьей (3:3).
Тен Хаг считает, что Онана сможет со всем справиться, а его положительные качества значительнее его недостатков. Рулевой полагает, что Онана вписывается в его игровую философию.
а тренеру-то доверяет кто-нибудь ?
а тренеру-то доверяет кто-нибудь ?
а МЮ всё там же !!! Кстати, Всех с Днём Хоккея,ребятушки!!!
а МЮ всё там же !!! Кстати, Всех с Днём Хоккея,ребятушки!!!