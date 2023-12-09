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Рассказов не сыграет против «Спартака»

вчера, 09:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москве.

Футболист, ранее выступавший за «красно-белых», пропустил подготовку к игре и вряд ли окажется в заявке команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:35
повезло ...
плохой матч у Крыльев !
Валерыч
Валерыч ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:07
Совершенно верно. Если "зрить в корень",
то можно сказать , что в этом матче решается судьба Абаскаля.
В случае поражения Спартака или даже ничейного исхода,
Абаскалю можно уже начинать "паковать чемоданы."
Сп62
Сп62 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:52
Я бы сказал на два результата. Останется Абаскаль или нет.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:26, ред.
От этого Спартаку легче не станет. Да и своих проблем выше крыши.
Пу сути - это матч на три результата и здесь многое будет зависеть
от удачи и от того как команды настроятся на матч.
Удачи Красно-Белым и хорошего боевого настроя!
Futurista
Futurista ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:01
Здоровье есть...состояния нет...
ABir
ABir
вчера в 09:53
Еще наиграется. Здоровья ему!
Rosol
Rosol
вчера в 09:45
Добрый день !
А что голевой передачи
у Глушенкова вчера не было ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:41
Что значит по состоянию здоровья.
idres
idres
вчера в 09:36
Здоровья ему... жаль что пропустит игру и не поможет Самаре.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:35
Он не делает погоды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:29
Обычные футбольные интриги... если фактически болен, то здоровья ему.
Гость
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