Рассказов не сыграет против «Спартака»

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вчера, 09:26

Защитник «Крыльев Советов» по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москве.

Футболист, ранее выступавший за «красно-белых», пропустил подготовку к игре и вряд ли окажется в заявке команды.