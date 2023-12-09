Рассказов не сыграет против «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москве.
Футболист, ранее выступавший за «красно-белых», пропустил подготовку к игре и вряд ли окажется в заявке команды.
|Спартак3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москве.
Футболист, ранее выступавший за «красно-белых», пропустил подготовку к игре и вряд ли окажется в заявке команды.
плохой матч у Крыльев !
плохой матч у Крыльев !
то можно сказать , что в этом матче решается судьба Абаскаля.
В случае поражения Спартака или даже ничейного исхода,
Абаскалю можно уже начинать "паковать чемоданы."
то можно сказать , что в этом матче решается судьба Абаскаля.
В случае поражения Спартака или даже ничейного исхода,
Абаскалю можно уже начинать "паковать чемоданы."
Пу сути - это матч на три результата и здесь многое будет зависеть
от удачи и от того как команды настроятся на матч.
Удачи Красно-Белым и хорошего боевого настроя!
Пу сути - это матч на три результата и здесь многое будет зависеть
от удачи и от того как команды настроятся на матч.
Удачи Красно-Белым и хорошего боевого настроя!
А что голевой передачи
у Глушенкова вчера не было ?
А что голевой передачи
у Глушенкова вчера не было ?