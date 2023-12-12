В «Целе» оценили игру Егора Пруцева

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин высказался о российском полузащитнике словенского клуба Егоре Пруцеве.
У Егора Пруцева в «Целе» всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок. В «Црвене Звезде» ему было тяжело, потому что они играют в схему, куда ему тяжело попасть. Мы точно будем серьёзно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов.
Много европейских клубов проявляет интерес к Егору ― он парень с дриблингом, даёт большой объём работы. Такие сразу привлекают внимание.
В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Целе», Пруцев сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал 3 голевых передачи, а также получил 3 жёлтых карточки.
Можно пожелать ему только Удачи и выхода его команды в Лигу Чемпионов.
Можно пожелать ему только Удачи и выхода его команды в Лигу Чемпионов.