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В «Целе» оценили игру Егора Пруцева

вчера, 14:39

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин высказался о российском полузащитнике словенского клуба Егоре Пруцеве.

У Егора Пруцева в «Целе» всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок. В «Црвене Звезде» ему было тяжело, потому что они играют в схему, куда ему тяжело попасть. Мы точно будем серьёзно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов.

Много европейских клубов проявляет интерес к Егору ― он парень с дриблингом, даёт большой объём работы. Такие сразу привлекают внимание.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Целе», Пруцев сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал 3 голевых передачи, а также получил 3 жёлтых карточки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:31
классно, звездой стал парень !
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:46
Очень приятно читать такие отзывы.
Можно пожелать ему только Удачи и выхода его команды в Лигу Чемпионов.
Гость
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