«Ближайшие 25 лет россиян в МЮ не будет». Канчельскис — о Пиняеве

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» оценил перспективы полузащитника «Локомотива» перейти в МЮ .

Если Пиняева еще тогда не взяли в МЮ [когда был на просмотре], почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестер Юнайтед» нужен защитник — у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?