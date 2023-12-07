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«Ближайшие 25 лет россиян в МЮ не будет». Канчельскис — о Пиняеве

сегодня, 20:24

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева перейти в МЮ.

Если Пиняева еще тогда не взяли в МЮ [когда был на просмотре], почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестер Юнайтед» нужен защитник — у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?

Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в МЮ, но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет.

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Все комментарии
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 22:14
...а как же мистер Гном, всю жизнь отскакивает,а всё лучший?!
shur
shur
сегодня в 22:12
...Канчельскису всё таки подфартило в нужное время ,именно с чисто английской манерой игры(проход по флангу+подача),оказаться в одном из сильнейших клубов Британии...! Хотя мы им можно сказать гордились!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:08
...станешь тут простым Чертаново-Крылья-Паровоз-сама простота!
Правда, не думал Я глядя на его игру в малом возрасте,его голы и преимущество перед сверстниками, что всё так дальше сложится,
стал не просто простым(простите за тавтологию), а потерялся в паровозном котле! Жаль,очень жаль парня....Однако,посмотрим!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:56
Пиняеву нужно сначала вес набрать, а то отскакивает от всех, как шарик...
drug01
drug01
сегодня в 21:38
Слишком на большой срок он замахнулся!!!!
Capral
Capral ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
сегодня в 20:57
Павел, так ведь вначале, он у Осинькина играл, а сейчас у Галактионова. Вот и вся разница.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 20:50
Жаль, но Пиняев пока что не оправдывает ожиданий, уже несколько лет на высшем уровне играет, и вначале смотрелся лучше, чем сейчас, мало того, он при своём уровне пиара даже в клубе РПЛ пока что в основе не закрепился, так что тут о переходе даже в "Сент-Галлен" речи не идёт.
Capral
Capral
сегодня в 20:49
Как можно прогнозировать на 25 лет вперед, если не знаешь, что будет в мире через 25минут. Но в чем-то, он прав- Пиняев очень простой футболист. Техничный, быстрый, но простой, легко читаемый.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:49
За 25 лет, столько может произойти, столько может изменится ,"что мама не горюй" - может быть английские игроки будут мечтать о том , что бы попасть в РПЛ.)))
cagzbd4a8spt
cagzbd4a8spt
сегодня в 20:43
Из его уст выглядит как проклятие
Гость
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