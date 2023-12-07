«Ближайшие 25 лет россиян в МЮ не будет». Канчельскис — о Пиняеве

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева перейти в МЮ.
Если Пиняева еще тогда не взяли в МЮ [когда был на просмотре], почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестер Юнайтед» нужен защитник — у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?
Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в МЮ, но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет.