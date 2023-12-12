Представитель Захаряна рассказал о сложностях адаптации Арсена в Испании

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил, с какими сложностями столкнулся игрок в Сан-Себастьяне.
Захарян попал совершенно в другую среду ― ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен ещё и ковидом переболел. Всё это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, ― там на базе не поживёшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.
Понятно, что конкуренция серьёзная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть её тяжело ― четыре человека из «Реала Сосьедад» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался.
Также Голубин рассказал, с кем Арсен больше всего общается в «Реал Сосьедад».
Внутри коллектива Арсен со всеми общается, а больше всего с Тирни, который пришёл из «Арсенала», они сдружились. Коллектив суперский, там никто не обособляется.
Первые тренировки давались тяжело. Всё другое: воздух другой, трава другая. Когда он приехал на базу и почувствовал поле, понял, что и к нему надо будет адаптироваться. Но хорошо, что в руководстве очень приятные люди во всех отношениях. А в городе игроки для жителей почти боги. В первый же день, когда Арсен приехал, его уже узнавали на улицах.
В текущем сезоне Захарян провёл 15 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин мог перейти в другой клуб.
По-моему, Арсен просто не уровня Сосьедада и от него ждали слишком многого. Где-нибудь в Осасуне он бы стал лидером, а в Сосьедаде слишком высокая конкуренция.
Надоело слушать позитивные реляции сколько раз за матч Арсен коснулся мяча. Пора признаться, что Арсен ничего не показал за 16 туров кроме одной голевой передачи. Это слабый результат.
По сравнению с Довбиком, Цыганковым и Луниным - это просто ни о чем.
По-моему, Арсен просто не уровня Сосьедада и от него ждали слишком многого. Где-нибудь в Осасуне он бы стал лидером, а в Сосьедаде слишком высокая конкуренция.
Надоело слушать позитивные реляции сколько раз за матч Арсен коснулся мяча. Пора признаться, что Арсен ничего не показал за 16 туров кроме одной голевой передачи. Это слабый результат.
По сравнению с Довбиком, Цыганковым и Луниным - это просто ни о чем.