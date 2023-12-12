Представитель Захаряна рассказал о сложностях адаптации Арсена в Испании

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вчера, 10:45

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» и сборной России сообщил, с какими сложностями столкнулся игрок в Сан-Себастьяне.

Захарян попал совершенно в другую среду ― ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен ещё и ковидом переболел. Всё это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, ― там на базе не поживёшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно. Понятно, что конкуренция серьёзная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть её тяжело ― четыре человека из «Реала Сосьедад» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался.

Также Голубин рассказал, с кем Арсен больше всего общается в «Реал Сосьедад».

Внутри коллектива Арсен со всеми общается, а больше всего с Тирни, который пришёл из «Арсенала», они сдружились. Коллектив суперский, там никто не обособляется. Первые тренировки давались тяжело. Всё другое: воздух другой, трава другая. Когда он приехал на базу и почувствовал поле, понял, что и к нему надо будет адаптироваться. Но хорошо, что в руководстве очень приятные люди во всех отношениях. А в городе игроки для жителей почти боги. В первый же день, когда Арсен приехал, его уже узнавали на улицах.

В текущем сезоне Захарян провёл 15 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин мог перейти в другой клуб.