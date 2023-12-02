Тренер клуба «Реал Сосьедад» посоветовал Захаряну учить баскский язык

Главный тренер клуба «Реал Сосьедад» порекомендовал полузащитнику выучить баскский язык.

Было понятно, что, когда Арсен наберет оптимальную форму, он удивит тех, кто его не знает. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю на его изучении. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему это поможет.

Очень важно, чтобы он чувствовал себя уверенно, понимал меня и общался с партнерами по команде. Это очень поможет клубу. У него есть талант и необходимые качества, он отличный футболист.