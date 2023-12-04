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Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

сегодня, 16:28
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

Болельщики «Монако» признали полузащитника сборной России Александра Головина лучшим игроком матча 14-го тура Лиги 1 против «Монпелье». Футболист провёл на поле всю игру и получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что Головин провёл 150 матчей в Лиге 1.

«Монако» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:36
Что можно сказать?
Молодец!
Пусть знают, что и у нас есть ребята разумеющие своё дело.
На следующий год надо перебираться в ПСЖ..., с черепахом на пару покажут кузькину мать...)
drug01
drug01
сегодня в 17:31
Это очень радует, его успех пригодиться для ЦСКА когда закончит играть
38peh3rr5ehz
38peh3rr5ehz
сегодня в 16:30
Саня там походу самый лучший
Гость
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