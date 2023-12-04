Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

Болельщики «Монако» признали полузащитника сборной России Александра Головина лучшим игроком матча 14-го тура Лиги 1 против «Монпелье». Футболист провёл на поле всю игру и получил жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что Головин провёл 150 матчей в Лиге 1.
«Монако» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Молодец!
Пусть знают, что и у нас есть ребята разумеющие своё дело.
На следующий год надо перебираться в ПСЖ..., с черепахом на пару покажут кузькину мать...)
Молодец!
Пусть знают, что и у нас есть ребята разумеющие своё дело.
На следующий год надо перебираться в ПСЖ..., с черепахом на пару покажут кузькину мать...)