Чалов: «Головин зовёт меня к себе в „Монако“»

Нападающий ЦСКА рассказал, что полузащитник зовёт его к себе в «Монако».

Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер. К себе зазывает? Да, зовёт. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе ещё раз поиграть, 100%. Саша — очень сильный. Вместо Бен-Йеддера? Там сейчас Балогун (смеётся).