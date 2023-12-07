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Чалов: «Головин зовёт меня к себе в „Монако“»

сегодня, 18:50

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что полузащитник Александр Головин зовёт его к себе в «Монако».

Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер. К себе зазывает? Да, зовёт. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе ещё раз поиграть, 100%. Саша — очень сильный. Вместо Бен-Йеддера? Там сейчас Балогун (смеётся).

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:19
Головин зовёт. А он кто? Владелец клуба? Или главный тренер?)) Детские рассуждения.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:12
Головин владелец Монако?
Не знал)
FenixSL
FenixSL ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 19:03
опыт тут слово очень преувеличенное)
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 18:59
А Монако в курсе?
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:58
Мог бы заиграть, а мог бы и не заиграть. Вилами по воде нарезают слухи. Если слух выльется в реальное предложение - да пожалуйста, пусть куда хочет, на все 4 стороны. Забивать умеет, бегать умеет, думать и видеть умеет. Точно не потеряется Чалов ни в одном клубе. Но конкуренты тоже не пальцем деланы. Удачи ему
ssspartak
ssspartak
сегодня в 18:53
У Чалова есть опыт игры в европе. Так что вполне мог бы и заиграть с Головиным.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:53
Можно Чалову бы и попробовать европейский чемпионат.
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