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Головин пропустит матч 16-го тура Лиги 1

сегодня, 13:43
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион15.12.2023 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч 16-го тура Лиги 1 против «Лиона». Игрок получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей. Таким образом, согласно регламенту чемпионата Головин снова пропустит одну игру из-за дисквалификации. Эта санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря.

В текущем сезоне на счету Головина 13 матчей в Лиге 1, в которых он забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек.

Напомним, болельщики «Монако» признали 27-летнего россиянина лучшим игроком матча против «Монпелье».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:51
можно и отдохнуть
всё равно лучший
2rq85df7bdf3
2rq85df7bdf3
сегодня в 15:09
Да, к сожалению, Александру Головину придется пропустить один матч из-за дисквалификации, но это не должно помешать ему продолжать демонстрировать свою игру на высоком уровне и помогать команде достигать новых побед в будущих играх.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:49
Бывает, восстановится на лавочке и с новыми силами!
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