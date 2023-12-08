Головин пропустит матч 16-го тура Лиги 1

1702032217

сегодня, 13:43

Полузащитник «Монако» и сборной России пропустит матч 16-го тура Лиги 1 против «Лиона». Игрок получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей. Таким образом, согласно регламенту чемпионата Головин снова пропустит одну игру из-за дисквалификации. Эта санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря.

В текущем сезоне на счету Головина 13 матчей в Лиге 1, в которых он забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек.

Напомним, болельщики «Монако» признали 27-летнего россиянина лучшим игроком матча против «Монпелье».