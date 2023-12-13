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Объявлены номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

вчера, 17:07

Пресс-служба ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года.

На награду номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер»).

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.

Объявлены номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:03
А где же Меська?
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 22:07
Меська же
???
Бармалей 7
Бармалей 7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:37
А че так выборочно?
sihafazatron
sihafazatron ответ Верг (раскрыть)
вчера в 19:59
Ну, погугли если не веришь)))
Верг
Верг ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:39
ага, нолик забыли слева , тогда похожде на правду
shur
shur
вчера в 19:03, ред.
...я хоть вчера уже и достал свой браунинг, но снимаю шляпу перед
игрой клуба Гвардиолы, стиль ,взаимопонимание, командная игра,
техника лидеров всё это импонирует и впечатляет, Хосепу мои симпатии...!
lotsman
lotsman
вчера в 18:51
Хотя мой голос и не будет учитываться. но я обеими руками за Гвардиолу.
sihafazatron
sihafazatron ответ Бармалей 7 (раскрыть)
вчера в 18:33
В футбол не деньги играют.
Бармалей 7
Бармалей 7 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:23
Примерно, как финансовые возможности.
Интересно, проставится лысый Лукаке?
75eddhytpb3k
75eddhytpb3k
вчера в 18:15, ред.
Однозначно получит Гвардиола,МС обокрали с ЗМ Холанда,вот решили подсластить пилюлю.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:14
На Клубном ЧМ Ман. Сити может проиграть только самому себе
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 17:58
Гвардиола без вариантов
Capral
Capral
вчера в 17:44
Индзаги- однозначно!
Несмотря на то, что АПЛ- самая крутая лига в мире, все-таки, надо разделять возможности клубов и тренеров. Индзаги, не имея в составе таких звезд и возможностей как в МС, собственным умом и талантом пробивает себе дорогу к Олимпу. В его игре просматривается разные игровые подходы- тактические и стратегические. А прошлый финал ЛЧ- он просто мастерски сыграл!!! Малость не повезло в концовочке, а соперник, за счет мастерства отдельных игроков- додавил. Но прогресс Индзаги- очевиден!!!

Спалетти? Чемпионат, где чемпион определяется уже после 1-го круга -вообще не достоин внимания. И что особенного, Спалетти создал? Он сделал команду однодневку, на слабости других. О каком тренерском таланте может идти речь, если в его чемпионате, напрочь отсутствует конкуренция? Ну и конечно, ПОЗОР игры со сб.Украины, точно не добавляет ему баллов...

Гвардиола? Ну, если брать все титулы уходящего года, то да- конечно вне конкуренции. Трудовая победа, в самом сильном и престижном клубном чемпионате мира -АПЛ, победы в ЛЧ и тп., всё это делает его главным соискателем в номинации лучшего тренера года. Да и сама игра МС- достойна Уважения! Но все-же, останусь при своём мнениии- лучший, Индзаги.
zs3b7daabn62
zs3b7daabn62
вчера в 17:39
Ну тут однозначно Пеп
shlomo
shlomo
вчера в 17:36
Думаю что при выборе двух мнений быть не может.... Пеп....
Elliada
Elliada
вчера в 17:32
Тут победитель понятен. Отрыв Пепа от остальных будет внушительным
Elliada
Elliada ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
Суперкубок УЕФА забыл и, возможно, Клубный ЧМ
drug01
drug01
вчера в 17:19
Конечно Гвардиола!!!
tfy8s4f958vn
tfy8s4f958vn
вчера в 17:19
Пеп конечно заслуживает особого внимания
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:17
Я бы за Спалети проголосовал,он нам ближе!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:14
Кубок Англии, АПЛ, Лига Чемпионов, есть ещё вопросы?!
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