Объявлены номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Пресс-служба ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года.
На награду номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер»).
Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.
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игрой клуба Гвардиолы, стиль ,взаимопонимание, командная игра,
техника лидеров всё это импонирует и впечатляет, Хосепу мои симпатии...!
игрой клуба Гвардиолы, стиль ,взаимопонимание, командная игра,
техника лидеров всё это импонирует и впечатляет, Хосепу мои симпатии...!
Интересно, проставится лысый Лукаке?
Интересно, проставится лысый Лукаке?
Несмотря на то, что АПЛ- самая крутая лига в мире, все-таки, надо разделять возможности клубов и тренеров. Индзаги, не имея в составе таких звезд и возможностей как в МС, собственным умом и талантом пробивает себе дорогу к Олимпу. В его игре просматривается разные игровые подходы- тактические и стратегические. А прошлый финал ЛЧ- он просто мастерски сыграл!!! Малость не повезло в концовочке, а соперник, за счет мастерства отдельных игроков- додавил. Но прогресс Индзаги- очевиден!!!
Спалетти? Чемпионат, где чемпион определяется уже после 1-го круга -вообще не достоин внимания. И что особенного, Спалетти создал? Он сделал команду однодневку, на слабости других. О каком тренерском таланте может идти речь, если в его чемпионате, напрочь отсутствует конкуренция? Ну и конечно, ПОЗОР игры со сб.Украины, точно не добавляет ему баллов...
Гвардиола? Ну, если брать все титулы уходящего года, то да- конечно вне конкуренции. Трудовая победа, в самом сильном и престижном клубном чемпионате мира -АПЛ, победы в ЛЧ и тп., всё это делает его главным соискателем в номинации лучшего тренера года. Да и сама игра МС- достойна Уважения! Но все-же, останусь при своём мнениии- лучший, Индзаги.
Несмотря на то, что АПЛ- самая крутая лига в мире, все-таки, надо разделять возможности клубов и тренеров. Индзаги, не имея в составе таких звезд и возможностей как в МС, собственным умом и талантом пробивает себе дорогу к Олимпу. В его игре просматривается разные игровые подходы- тактические и стратегические. А прошлый финал ЛЧ- он просто мастерски сыграл!!! Малость не повезло в концовочке, а соперник, за счет мастерства отдельных игроков- додавил. Но прогресс Индзаги- очевиден!!!
Спалетти? Чемпионат, где чемпион определяется уже после 1-го круга -вообще не достоин внимания. И что особенного, Спалетти создал? Он сделал команду однодневку, на слабости других. О каком тренерском таланте может идти речь, если в его чемпионате, напрочь отсутствует конкуренция? Ну и конечно, ПОЗОР игры со сб.Украины, точно не добавляет ему баллов...
Гвардиола? Ну, если брать все титулы уходящего года, то да- конечно вне конкуренции. Трудовая победа, в самом сильном и престижном клубном чемпионате мира -АПЛ, победы в ЛЧ и тп., всё это делает его главным соискателем в номинации лучшего тренера года. Да и сама игра МС- достойна Уважения! Но все-же, останусь при своём мнениии- лучший, Индзаги.