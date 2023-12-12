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Файзуллаев может получить приз лучшему молодому игроку года по версии IIFHS

вчера, 22:31

Международная федерация футбольной истории и статистики (IIFHS) объявила список претендентов на приз лучшему молодому игроку года. В список попали футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2003 года. В голосовании будет учитываться календарный год, а не футбольный сезон. Претендентами на награду являются:

Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал»), Джамал Мусиала, Матис Тель (оба – «Бавария»), Гави, Ламин Ямаль, Алехандро Бальде (все – «Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Расмус Хёйлунд («Аталанта» / «Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Ромео Лавия («Саутгемптон» / «Челси»), Антонио Силва («Бенфика»), Леви Колуилл («Брайтон» / «Челси»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург» / «РБ Лейпциг»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), Эндрик («Палмейрас»), Савио (ПСВ / «Жирона»), Рикардо Пепи («Гронинген» / ПСВ), Хулио Энсисо («Брайтон»), Усман Диоманде («Спортинг»), Карлос Нум («Лилль» / «Брайтон»), Эрнест Нуама («Нордшелланд» / «Лион»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург») и Аббосбек Файзуллаев («Пахтакор» / ЦСКА).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:14
Беллингем и Эндрик сейчас на слуху...думаю кто то из них...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:23
Беллингем, цена 150 миллионов, Мусиала, цена 110 миллионов.
ВНИМАНИЕ!!! Аббосбек Файзуллаев вообще БЕСЦЕННЫЙ!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:20
теоретически только может
но это уже успех
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:39
Беллингем выиграет, остальные для массовки.
Capral
Capral
сегодня в 00:03
Будет отлично, если парень получит приз, заслужил!!!!!!! Поболею за него- всей душой!!! Это признание не только Файзуллаева, но и тренера Федотова- у котoрого, парень растет, и прогрессирует!!!!!!! Удачи, Файзуллаеву!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
Вообще не ожидал его увидеть в этом списке. понятно, что не выиграет приз. Но парень уже молодец
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:53
Да уж, претендентов достаточно,но зато попал в такую компанию,уже неплохо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:53
Попадание в список уже успех. Но там очень серьёзные ребята. Но Абос молодец!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:52
Да ну - это из области фантастики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:23
В такой компании нашему узбеку ничего не светит...
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