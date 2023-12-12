Файзуллаев может получить приз лучшему молодому игроку года по версии IIFHS

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вчера, 22:31

Международная федерация футбольной истории и статистики (IIFHS) объявила список претендентов на приз лучшему молодому игроку года. В список попали футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2003 года. В голосовании будет учитываться календарный год, а не футбольный сезон. Претендентами на награду являются: