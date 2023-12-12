Международная федерация футбольной истории и статистики (IIFHS) объявила список претендентов на приз лучшему молодому игроку года. В список попали футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2003 года. В голосовании будет учитываться календарный год, а не футбольный сезон. Претендентами на награду являются:
Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал»), Джамал Мусиала, Матис Тель (оба – «Бавария»), Гави, Ламин Ямаль, Алехандро Бальде (все – «Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Расмус Хёйлунд («Аталанта» / «Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Ромео Лавия («Саутгемптон» / «Челси»), Антонио Силва («Бенфика»), Леви Колуилл («Брайтон» / «Челси»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург» / «РБ Лейпциг»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), Эндрик («Палмейрас»), Савио (ПСВ / «Жирона»), Рикардо Пепи («Гронинген» / ПСВ), Хулио Энсисо («Брайтон»), Усман Диоманде («Спортинг»), Карлос Нум («Лилль» / «Брайтон»), Эрнест Нуама («Нордшелланд» / «Лион»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург») и Аббосбек Файзуллаев («Пахтакор» / ЦСКА).
ВНИМАНИЕ!!! Аббосбек Файзуллаев вообще БЕСЦЕННЫЙ!!!
ВНИМАНИЕ!!! Аббосбек Файзуллаев вообще БЕСЦЕННЫЙ!!!
но это уже успех
но это уже успех