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Определились претенденты на звание «Вратарь года» на Globe Soccer Awards

вчера, 13:08

Стали известны имена финалистов, претендующих на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards. В этот список вошли: Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», сборная Марокко), Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Мик Меньян («Милан», сборная Франции), Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) и Марк-Андре тер Штеген («Барселона», сборная Германии).

Определились претенденты на звание «Вратарь года» на Globe Soccer Awards

Ранее были объявлены финалисты в номинация «Лучший игрок» и «Лучший тренер».

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Все комментарии
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 19:53
Эдерсон
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:19
Думаю меська выиграет
Он заслужил награду
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:51
Месси должен быть везде и в списке вратарей и тренеры, все награды ему должны отдавать
112910415
112910415
вчера в 14:17
премия-то так себе, не авторитетная
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:09
Тут либо Бону, либо Эдерсон.
Бразилец провел очередной сильный сезон в АПЛ и вместе с Сити завоевал требл.
Марокканец же победил с Севильей в ЛЕ и на ЧМ в Катаре показал сильную игру в составе своей сборной, и боагодаря его сильному выступлению, марокканцы прошли так далеко по турниру
3sjbqnqmy47h
3sjbqnqmy47h
вчера в 13:57
Игорька опять пропустили или забыли
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:57
Почему у Милана вратарь не Жиру?))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:43
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 13:40
    Буну достоин!! Он и в ЛЕ Севилью затащил и на Чме Марокко тащил!! Очень сильный вратарь но не такой распиареный как остальные.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 13:39
    ну прям интрига повисла
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:33
    Легенды не вижу, который лучше Яшина и Дасаева, по версии ЕЛГ.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:28
    Выбор есть и очень неплохой, хотя все достойны.
    Гость
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