Определились претенденты на звание «Вратарь года» на Globe Soccer Awards

Стали известны имена финалистов, претендующих на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards. В этот список вошли: Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», сборная Марокко), Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Мик Меньян («Милан», сборная Франции), Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) и Марк-Андре тер Штеген («Барселона», сборная Германии).
Ранее были объявлены финалисты в номинация «Лучший игрок» и «Лучший тренер».
Бразилец провел очередной сильный сезон в АПЛ и вместе с Сити завоевал требл.
Марокканец же победил с Севильей в ЛЕ и на ЧМ в Катаре показал сильную игру в составе своей сборной, и боагодаря его сильному выступлению, марокканцы прошли так далеко по турниру
Бразилец провел очередной сильный сезон в АПЛ и вместе с Сити завоевал требл.
Марокканец же победил с Севильей в ЛЕ и на ЧМ в Катаре показал сильную игру в составе своей сборной, и боагодаря его сильному выступлению, марокканцы прошли так далеко по турниру