Определились претенденты на звание «Вратарь года» на Globe Soccer Awards

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вчера, 13:08

Стали известны имена финалистов, претендующих на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards. В этот список вошли: («Севилья» / «Аль-Хиляль», сборная Марокко), («Манчестер Сити», сборная Бразилии), («Реал», сборная Бельгии), («Милан», сборная Франции), («Интер» / «Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) и («Барселона», сборная Германии).

Ранее были объявлены финалисты в номинация «Лучший игрок» и «Лучший тренер».